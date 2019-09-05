Kuşadası 22. Altın Güvercin Festivalinde Hande Yener rüzgarı esti

AYDIN - 6 yıl aranın ardından yeniden kanatlanan "Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması ve Festivali devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen ve 7 Eylül'e kadar devam edecek olan 22. Altın Güvercin Festivali ve Beste Yarışmasının ikinci meydan konserinde Hande Yener sahne aldı.

İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda gerçekleşen meydan konserinde sahne alan ünlü şarkıcı Hande Yener hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaştı. 'Kuş', 'Beni Sev' ve 'Deli Bile' gibi sevilen parçalarını seslendiren şarkıcı, son teklisi 'Krema'yı da söyledi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Yener, altı dansçının kendisine eşlik ettiği gecede Kuşadalılara ve tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Bu arada, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Hande Yener'i sahnede tebrik etti. Başkan Günel ünlü şarkıcıya hem çam fidanı hem de altın güvercin plaketi verdi. Altın Güvercin'in 6 yıl sonra yeniden kanatlanmasına gösterilen ilgiye teşekkür eden Başkan Günel, " Altın Güvercin Kuşadası'nın en önemli markası. 6 yıllık aradan sonra gösterilen ilgi hem hemşerilerimizin hem de tatilcilerimizin Altın Güvercin'i çok özlediğini gösteriyor " dedi.

Altın Güvercin Festivali ve Müzik Yarışması'nın dördüncü gününde ise yine İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda Saat: 21.00'de bu kez Ziynet Sali sahne alacak ve ücretsiz halk konseri verecek.