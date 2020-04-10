Kuşadası 30 yıllık uykudan uyanıyor - Son Dakika
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Kuşadası 30 yıllık uykudan uyanıyor

6 saat önce

Kentin alt ve üst yapı problemlerini gidermek için aralıksız çalışan Kuşadası Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin de büyük desteği ile 30 yıllık uykusundan uyanıyor.

Kuşadası 30 yıllık uykudan uyanıyor, System.String[]

Kentin alt ve üst yapı problemlerini gidermek için aralıksız çalışan Kuşadası Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin de büyük desteği ile 30 yıllık uykusundan uyanıyor.


31 Mart Yerel Seçimleri'nden sonra Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve geldiği son 1 yıl içerisinde Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 145.500 metrekare asfaltlama, 55 bin metrekare parke döşemesi yaptı. Farklı mahallelerde eş zamanlı olarak yürütülen yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında 80 bin metrekarelik alanda tamirat çalışması gerçekleştiren Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Balıkçılar Meydanı, Özer Türk Stadyumu ve yeni mezarlıkta çalışmalarını sürdürüyor.


Kuşadası Belediyesi, kentin tüm mahallelerinde yol yapım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Son bir yıl içerisinde 19 bin 500 metrekaresi sıcak asfalt, 126 bin metrekaresi ise sathi kaplama olmak üzere toplam 145 bin 500 metrekarelik alanda asfaltlama çalışması yapan Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 55.000 metrekare parke, 15 bin metrekare ise kaldırım döşedi. 50 bin metrekarelik alanda alt yapı çalışmaları tamamlanarak yol iyileştirmesi yapılırken, 43 bin metrekarelik alanın ise zemin düzenlemesi yapılarak yol yapımına uygun hale getirildi. Öte yandan 80.000 metrekare yol tamiratı gerçekleştirildi.


Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tamamladığı çalışmaların yanı sıra sürdürdüğü projelerle de dikkat çekiyor. Kentin turistik ve merkezi noktalarından olan Balıkçılar Meydanı düzenlemesi ise bu projelerin başında geliyor. Çalışmalar kapsamında kısa süre içerisinde meydanın alt yapı, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yenilenirken, 3 bin 200 metrekarelik taban döşemesi, bin 600 metrekarelik pergole yenileme ve cephe düzenlemesi ise devam ediyor. Çalışmaların tamamlanması ile Balıkçılar Meydanı modern ve estetik bir görünüme kavuşacak.


Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeniköy yolu üzerinde bulunan ve bin 631 adet defin yerini kapsayan yeni mezarlık ile ilgili olarak da çalışmalarını sürdürüyor. Toplam 40 bin metrekarelik alana sahip olan mezarlığın 5 bin 105 metrekarelik alanına parke döşemesi yapılırken düzenleme çalışmaları devam ediyor.


Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uzun yıllardır bakımsız kalan Özer Türk Stadyumu'nu yenilemeye yönelik çalışmalara da aralıksız devam ediyor. Yenileme çalışmaları kapsamında kumlama, astar ve boya işlemleri tamamlanırken 4 bin 800 metrekarelik çatının tamirat çalışmaları ise sürüyor.


Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, İkiçeşmelik Mahallesi 613 Sokak ve çevresinde alt yapı ve üst yapı yenileme çalışmalarına başladı. 24 bin metrekarelik bir alanı kapsayan çalışmalar dahilinde bugüne kadar 14 bin 560 metrekare kazı çalışması yapılırken alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgeye asfalt kaplaması yapılacak.


Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası'nı tüm cadde ve sokakları ile modern bir turizm kentine yakışır hale getirmek için çalıştıklarını belirterek; "Fen İşleri Müdürlüğümüz belirlediğimiz program dahilinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tabi burada Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğulu'nun büyük desteğini unutmamak lazım. Güç birliğinden hizmet doğuyor, bundan Kuşadası kazanıyor. Özlem Çerçioğlu'na ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine verdikleri destek için Kuşadası halkı adına teşekkür ediyorum. Kuşadası'nda tüm mahallelerimiz bizim için eşit öneme sahip. Bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde önemli miktarda yol yapım ve onarım çalışması gerçekleştirdik. Çalışmalarımız önümüzdeki süreçte de aynı tempoda devam edecek. Kuşadası 30 yıldır hizmetsizlik uykusundan artık uyanmıştır. Tüm çabamız ülkemizin turizm başkenti Kuşadası'na en iyi hizmet vermektir" dedi. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 03:27 Kaynak: İHA

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