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Kuşadası Açıklarında 19 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika

Kuşadası Açıklarında 19 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

19.08.2021 09:31
Kuşadası Açıklarında 19 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 28 düzensiz göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 28 düzensiz göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, 17 Ağustos 2021 tarihinde saat 12.35'te, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, bölgeye ekip gönderdi.

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca, Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kıyıya çıkarılan göçmenler sağlık kontrolü ve ifadelerinin alınmasının ardından İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi. - AYDIN

Kuşadası Açıklarında 19 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Sahil Güvenlik, Kuşadası, Aydın, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası Açıklarında 19 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika


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