Kuşadası Açıklarında 26 Kaçak Göçmen Yakalandı
1 saat önce
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden lastik botla Yunan adalarına gitmeye çalışan 26 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
AYDIN'ın Kuşadası
ilçesinden lastik botla Yunan adalarına gitmeye çalışan 26 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, pazartesi günü, Kuşadası açıklarında bir grup kaçak göçmenin lastik botla yasa dışı geçiş yapmaya kalkıştığını öğrendi. Bölgeye hareket eden ekipler, saat 07.30 sıralarında lastik botu tespit edip durdurdu. 21'i Afganistan
, 5'i Suriye
uyruklu toplam 26 kaçak göçmen yakalandı. 10'u erkek, 2'si kadın ve 14'ü çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi.
- Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:06 Kaynak: DHA
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