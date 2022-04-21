Çanakkale açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı

21.04.2022 18:40
Çanakkale açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 57 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 57 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 57 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı "TCSG-28" botunun operasyonuyla kurtarıldı.

Küçükkuyu'da karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Çanakkale açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çanakkale açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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