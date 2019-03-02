Kuşadası Açıklarında 3.8 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), DHA)- EGE Denizi'nde, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.8 büklüğünde deprem meydana geldi.
Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın
), DHA
)- EGE Denizi'nde, Aydın'ın Kuşadası
ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.8 büklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD
) merkez üssünü Kuşadası açıkları olarak saptadığı deprem, saat 06.54'te meydana geldi. Kuşadası'na 3,28 kilometre mesafede ve yerin 11,57 kilometre derinliğinde olan deprem, yerleşim yerlerinde hissedilmedi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:17 Kaynak: DHA
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