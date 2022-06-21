Kuşadası açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Kuşadası açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

21.06.2022 03:09
Kuşadası açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 33 göçmeni karaya çıkardı.

Göçmenler, işlemin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Kuşadası, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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