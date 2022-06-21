Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Kaynak: AA

Yunanistan, Kuşadası, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kuşadası açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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