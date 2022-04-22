Kuşadası açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Kuşadası açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

22.04.2022 19:43
Kuşadası açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 35 düzensiz göçmen güvenli bölgeye getirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 35 düzensiz göçmen güvenli bölgeye getirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikten sonra yüzerek kendi imkanlarıyla karaya çıkan 35 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince botlara alındı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kuşadası açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kuşadası açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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