Son Dakika Haberleri: Kuşadası açıklarında 44 kaçak göçmen yakalandı
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Kuşadası açıklarında 44 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan, Suriye uyruklu 44 kaçak göçmen yakalandı.

Kuşadası açıklarında 44 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan, Suriye uyruklu 44 kaçak göçmen yakalandı.

Kuşadası ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu ekibi, cuma günü saat 10.30 sıralarında, yasa dışı yollarla lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan bir grup göçmeni tespit etti. Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik bottaki tamamı Suriye uyruklu, 17'si erkek, 9'u kadın ve 18'i çocuk olan toplam 44 kaçak göçmen yakalandı. Kıyıya getirilen kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kuşadası, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:57 Kaynak: DHA
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