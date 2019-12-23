Kuşadası açıklarında 47 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası açıklarında 47 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kuşadası açıklarında 47 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Davutlar açıklarında 47 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Kuşadası açıklarında 47 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Davutlar açıklarında 47 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Aydın ili Kuşadası ilçesi Davutlar açıklarında sahil güvenlik ekipleri lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit etti.Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 34 Suriye ve 13 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 47 düzensiz göçmen (13 erkek, 13 kadın, 21 çocuk) yakalandı.Yakalanan toplam 47 düzensiz göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi - AYDIN

Kuşadası, Davutlar, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:02 Kaynak: İHA
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