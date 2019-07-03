Kuşadası açıklarında 49 kaçak göçmen yakalandı
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AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla ve lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 49 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:12 Kaynak: DHA
AYDIN'ın Kuşadası
ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla ve lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 49 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Kuşadası açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu, dün (salı) saat 01.00 sıralarında, hareket halinde bir lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botta Kongo
uyruklu 34'ü erkek, 11'i kadın ve 4 çocuk toplam 49 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler, kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi.
- Aydın
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