Kuşadası açıklarında 52 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İlçe açıklarında, farklı saatlerde lastik bot ve can salında düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

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