Kuşadası açıklarında 75 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kuşadası açıklarında 75 düzensiz göçmen yakalandı

06.06.2022 22:21
Kuşadası açıklarında 75 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında iki lastik botta bulunan yabancı uyruklu 75 kişi yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında iki lastik botta bulunan yabancı uyruklu 75 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından Kuşadası açıklarında lastik bot tespit edildi.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, 2 lastik bottaki 75 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştıkları öğrenilen göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

YORUMLAR
500
Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı Havalar ısındı, halk denize akın etti Havalar ısındı, halk denize akın etti
Kaynak: AA

Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası açıklarında 75 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:18 Okuldaki dansözlü eğlence olayının aslı ortaya çıktı
21:58 Avrupa maymun çiçeği tehlikesi altında! 225 vaka ile en çok İngiltere'de görüldü
21:19 Bakan Bilgin, temmuz ayında kapsamlı iyileştirme yapılacağını belirtti
21:16 Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Orlando Jorge Mera, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
21:14 Sinan Akçıl, Müge Anlı ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi: Bununla ilgili gerçekten konuşmak istemiyorum
20:56 İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, PKK yanlısı gösteri nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
20:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal yardımlarla ilgili yeni gelişmeleri paylaştı: 15 milyar liralık paket geliyor
20:12 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Platin Jübile kutlamalarına Prens Louis'in sevimli halleri damga vurdu
18:46 Bina yalıtımlarıyla ilgili hazırlanan destek paketinde yeni gelişme: 50 bin liraya kadar kredi imkanı sağlanacak
18:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek gösterge açıklaması sonrası memur emeklisinin maaşı bin liradan, ikramiyesi ise 50 bin liradan fazla artacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 22:36:11. #1.12#
SON DAKİKA: Kuşadası açıklarında 75 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement