Kuşadası açıklarında 75 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında iki lastik botta bulunan yabancı uyruklu 75 kişi yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından Kuşadası açıklarında lastik bot tespit edildi.
Bölgeye yönlendirilen ekipler, 2 lastik bottaki 75 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştıkları öğrenilen göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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