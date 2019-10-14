Son Dakika Haberleri: Kuşadası açıklarında 93 kaçak göçmen yakalandı
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Kuşadası açıklarında 93 kaçak göçmen yakalandı

56 dakika önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, 10 dakika arayla durdurulan 2 lastik botta, kadın ve çocukların da bulunduğu 93 kaçak göçmen yakalandı.

Kuşadası açıklarında 93 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, 10 dakika arayla durdurulan 2 lastik botta, kadın ve çocukların da bulunduğu 93 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, cumartesi günü saat 07.10'da ve 07.20'de, Kuşadası ilçesi açıklarında 2 lastik botu durdurdu. Lastik botları kontrol eden ekipler, 47'si Afganistan ve 46'sı Suriye uyruklu olan toplam 93 kaçak göçmeni yakaladı. 38'i erkek, 17'si kadın ve 38'i çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kuşadası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:53 Kaynak: DHA
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