Kuşadası açıklarında can salları içinde 36 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Sahil güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurları tarafından Kuşadası açıklarında Türk kara sularına bırakılan 36 düzensiz göçmeni kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 04.40 sıralarında Kuşadası açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu ihbarı alan Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan iki can salı içerisindeki toplam 36 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, Kuşadası Marinasına getirildi. - AYDIN