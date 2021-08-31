Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında tekneye eşlik eden yunuslar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Güzelçamlı Mahallesinde yakınlarına ait tekneyle açılan üniversite öğrencisi Batu Şahin Armağan, tekneye eşlik eden yunusları görünce o anları telefonuyla kayıt altına aldı.
Su yüzeyine zaman zaman çıkan yunusların o anları renkli görüntüler oluşturdu.
Zaman zaman yunusların kendilerine arkadaşlık ettiğini aktaran Armağan, hayvanları her gördüğünde heyecanlandığını söyledi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Kuşadası'nda tekneye eşlik eden yunuslardan görsel şölen - Son Dakika