Kuşadası açıklarında Yunanistan'ın geri ittiği 50 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarındaki iki noktada Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botta bulunan 50 kaçak göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na ekipler, 1 Ocak'ta, Kuşadası açıklarında lastik botta kaçak göçmenler olduğunu fark etti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu ekibi, lastik bottaki 50 kaçak göçmeni kurtardı. Yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitmeye çalışan 50 göçmeninin lastik botunun Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlendi. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kaynak: DHA
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