"Kuşadası Adalızade Mezar Taşları Sergi Reyonları Projesi" çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

"Kuşadası Adalızade Mezar Taşları Sergi Reyonları Projesi" çalışmaları devam ediyor

AYDIN - Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği ile Kuşadası Belediyesi'nin ortaklaşa hayata geçirdiği "Kuşadası Adalızade Mezar Taşları Sergi Reyonları Projesi"nde sergilenecek olan tarihi mezar taşları için çalışmalar devam ediyor.

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Ertan Daş öncülüğünde Dr. Ender Özbay, Yüksek Lisans mezunu İlyas Yaşayacak ve Ahmet Yılmaz 'dan oluşan uzman heyet çalışmalarına başladı. Uzman heyet, proje de sergilenecek olan 165 tarihi mezar taşını okuyacak, temizleyecek, çizimlerini yapacak ve 1090 metrekarelik alana yerleştirecek.

Çalışmalar hakkında konuşan Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği Başkanı Mahmut Ökçesiz "Ege Üniversitesi'nden gelen Dr. Ertan Daş ve ekibi dün itibariyle çalışmalara başladı. Ekibimizin görevi her şeyden önce bu mezar taşlarının, 521 tane taşımız var burada, tescili 165 tanesini okuyacak, temizleyecek ve bize tahsis edilen 1090 metrekarelik sergi alanına yere yerleştirecek. Ben şimdiden kendilerine çok teşekkür ediyorum, bu ekip deneyimli ve alanında uzman bir ekip, hocam yaklaşık olarak 34 yıldır bu işin içerisinde, kendisi emekli olmadan önce bizim projemize dahil ettik ve bunun için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Mezar taşları sergi reyonları ekibi başında olan Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Ertan Daş, bugüne kadar İzmir Agora ve Tire mezarlıklarındaki Osmanlı mezar taşları üzerinde çalışma yaptıklarını belirterek "Motiflere ve taşların formlarına göre seriler belirledik. Bu serileri envanter fişlerinde görünen motiflere ve metinlere göre işliyoruz. Bir ekip envanter fişleriyle bunları yazarken bir diğeri tarihi mezar taşlarını fotoğraflayarak hem internet ortamına uygun bir şekilde aktarmış oluyor hem de verileri dijital ortama atarak arşivliyoruz. Ayrıca tarihi mezar taşlarının fotoğraflanmasını iki aşamada yapacağız. Birincisini bu haliyle çekip arşivleyeceğiz, diğerini de sergilenmeye hazır olduğunda temiz ve uygun ışıkta kaliteli çekim yaptıktan sonra arşivleyeceğiz" dedi.