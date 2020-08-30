Kuşadası Adalızade Mezarlığı kırmızı-beyaz renklere büründü - Son Dakika

Kuşadası Adalızade Mezarlığı kırmızı-beyaz renklere büründü

AYDIN - Kuşadası kent merkezinde bulunan Adalızade Mezarlığı'nın yolları 30 Ağustos Zafer Bayramı için kırmızı ve beyaza boyandı. Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Mezarlık İşleri Amirliği tarafından yürütülen çalışma vatandaşları memnun etti.

Kuşadası Adalızade Mezarlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kırmızı ve beyaza büründü. Mezarlığın yolları Kuşadası Belediyesi Mezarlık Amirliği tarafından kırmızı ve beyaza boyanarak aydınlatma direkleri ile giriş kapılarına Türk Bayrağı asıldı. Çalışmalar bayram nedeniyle mezarlıkta bulunan şehitlikleri ziyaret edenler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Emperyalizme karşı büyük direnişimizin simgesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en güzel şekilde kutlamak için uğraşıyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle coşkumuz kısıtlansa da şanlı bayrağımızı bu özel günde kentimizin her yerinde dalgalandıracağız. Adalızade Mezarlığı'nı da bu özel güne hazırladık. Mezarlığa giren yolları kırmızı ve beyaza boyadık. Her bir köşesine ise şanlı bayrağımızı astık" dedi.

Kuşadası'nda yaşayan Sevil Namlı ise " Pandeminin ardından ilk kez bugün evden dışarıya çıktım. Kuşadası'nda büyük bir değişim gördüm. Bu durum beni çok mutlu etti. Mezarlıkta da ayını şekilde değişiklikler yapılmış. Çalışmalarından dolayı Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür ederim" diye konuştu.