Kuşadası ADD seçimlerinde gazeteciyi kovdular - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuşadası ADD seçimlerinde gazeteciyi kovdular - Son Dakika

Kuşadası ADD seçimlerinde gazeteciyi kovdular

7 saat önce

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kuşadası Şubesi seçimlerinde bir skandal yaşandı.

Kuşadası ADD seçimlerinde gazeteciyi kovdular, System.String[]

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kuşadası Şubesi seçimlerinde bir skandal yaşandı.


ADD Kuşadası 14. Olağan Genel Kurulu seçimlerinde gazetecilik görevini yapan Kudret Arısoy, çekim yaptığı gerekçesiyle salondan çıkarılmak istendi. Karara tepki gösteren Arısoy, Genel Kurulu terk etmedi. "Üye misiniz?" diye soru soran görevli bir avukata "Değilim ama gazeteciyim, buraya da haber yapmaya geldim" cevabı veren gazeteci Arısoy, dışarı çıkartılmak istendi. Kamuoyunda gazeteciye yapılan bu hareket tepki görürken, sosyal medya üzerinden de kınandı. - AYDIN

Atatürkçü Düşünce Derneği, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 05:56 Kaynak: İHA
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