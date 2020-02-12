Kuşadası AKUT doğal afetlerde İHA ile tarama yapabilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuşadası AKUT doğal afetlerde İHA ile tarama yapabilecek - Son Dakika

Kuşadası AKUT doğal afetlerde İHA ile tarama yapabilecek

6 saat önce

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, seçim sürecinde verdiği sözleri yerine getirmeye devam ediyor.

Kuşadası AKUT doğal afetlerde İHA ile tarama yapabilecek, System.String[]

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, seçim sürecinde verdiği sözleri yerine getirmeye devam ediyor. AKUT Kuşadası Temsilciliği Üyeleriyle bir araya gelen Başkan Ömer Günel, derneğe arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılması için drone hediye etti.


Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Türkiye'de yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine büyük katkı sunan AKUT'un Kuşadası Temsilciliği'ne teknik ekipman desteğinde bulundu. Başkanlık makamında AKUT üyeleri ile bir araya gelen Başkan Ömer Günel, Ekip Lideri Tağmaç Saraçoğlu'na kurtarma operasyonlarında havadan araziyi hızlı bir şekilde taramalarını sağlayacak bir drone hediye etti. İş adamları Ercan Karadoğan ve Çağlayan Karadoğan'ın destekleriyle temin edilen drone, 8 kilo metre menzile sahip ve tek seferde bir buçuk saat uçabiliyor.


Kuşadası Belediyesi olarak AKUT'un faaliyetlerini yakından takip ettiklerini belirten Başkan Ömer Günel "AKUT Türkiye genelinde yürüttüğü başarılı operasyonlarla bugüne kadar birçok can kurtardı. Yardım talep eden herkesin imdadına koşan, faaliyetlerinde disiplinli, standartları yüksek ekip ve ekipmanlar kullanan AKUT'un her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.


AKUT Ekip Lideri Tağmaç Saraçoğlu ise Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e yaptığı ekipman desteğinden dolayı teşekkür ederek belediye personelinden gönüllü olacak kişilere eğitim vermeye hazır olduklarını ifade etti. - AYDIN

Ömer Günel, Kuşadası, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:13 Kaynak: İHA
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