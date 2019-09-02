Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması başladı - AYDIN

Etkinlik sonunda konuşma yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel , Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında ilçenin kültür ve sanat etkinliğine doyacağını söyledi.

Atatürk Bulvarı , İnönü Bulvarı, Sağlık Caddesi, Barbaros Bulvarı 'nın ardından Kervansaray'da sona eren kortejde animasyon ve halk dansları ekiplerinin gösterileri renkli görüntüler oluşturdu.

Kuşadası Belediyesi tarafından 2-7 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nın açılışı kortej yürüyüşüyle başladı.

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