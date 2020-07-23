Kuşadası Balıkçılar Meydanı'nı bronz heykeller süslemeye başladı - Son Dakika

Kuşadası Balıkçılar Meydanı'nı bronz heykeller süslemeye başladı

AYDIN - Kuşadası'nın ünlü Balıkçılar Meydanı yeni düzenlemeyle birlikte heykellerle süslenmeye başlandı. Uluslararası ünlü sanatçı Cem Sağbil'in "Balıklı Adam Heykeli" ve diğer heykel düzenlemeleri Balıkçılar Meydanı'na ayrı bir güzellik kattı.

Kuşadası'na ismini veren ve ilçenin simgesi konumundaki Güvercinada ve Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı ile birlikte, Kervansaray'ın hemen karşısındaki balıkçılar pazarını da içine alan Balıkçılar Meydanı Kuşadası'nın en önemli sembolleri arasında yer alıyor. Balıkçılar Meydanı ve Balık Pazarı tarih boyunca buluşma ve ticaret merkezi işlevini sürdürerek kültür ve turizm kenti olan Kuşadası'nın kalbine dönüşen bir bereket kaynağı olmaya devam etti.

Kuşadası Belediyesi, Başkan Ömer Günel'in talimatıyla başlatılan yeni düzenlemesi ile Balıkçılar Meydanını çeşitli gastronomi, kültür ve sanat etkinlikleri ile renklendirilmeye başlandı. Uluslararası üne sahip ve bir çok başarıya imza atmış Türk sanatçı Cem Sağbil, meydanın tasarımlarını yapan Kuşadası Kent Estetik Kurulu Üyesi Levent Köylü ile birlikte Balıkçılar Meydanı'nda eserlerine son dokunuşlarını yaptı.

Paris'te bir meydanda bronz heykelleri olan tek Türk sanatçı Cem Sağbil'in Balıklı Adam Heykeli ve diğer heykel düzenlemeleri Balıkçılar Meydanı'nın bu tarihi özellikleri ile bolluk ve berekete gönderme yaparken Kuşadası halkına bir armağan olarak meydana yerleştirildi. 2 metre 30 santim boyunda ve 190 kilogram ağırlığındaki Balıklı Adam Heykeli, yanı sıra balık kasaları, kediler ve tabure bronz döküm olup yapımı İzmir Bronzhane'de gerçekleştirildi. Ayrıca, ünlü sanatçı Cem Sağbil'in Balıkçılar Meydanı'ndaki heykelleri Kuşadası'nın ilk bronz heykelleri olma özelliğine de sahip.