Kuşadası Bayan Zabıta ekipleri istismarcılara göz açtırmıyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kuşadası Bayan Zabıta ekipleri istismarcılara göz açtırmıyor - Son Dakika

Kuşadası Bayan Zabıta ekipleri istismarcılara göz açtırmıyor

6 saat önce

Kuşadası Belediyesi, seyyar satıcılar ve dilencilere karşı etkin bir şekilde mücadele etmek için mobil kadın zabıta ekibi kurdu.

Kuşadası Bayan Zabıta ekipleri istismarcılara göz açtırmıyor, System.String[]

Kuşadası Belediyesi, seyyar satıcılar ve dilencilere karşı etkin bir şekilde mücadele etmek için mobil kadın zabıta ekibi kurdu.


Atatürk Bulvarı, İsmet İnönü ve 50'inci Yıl Caddesi'nde görev yapan üç kişilik ekip esnaf ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Özellikle cadde esnafının yoğun şikayetleri üzerine kurulan mobil kadın zabıta ekibi duygu istismarcılarına göz açtırmıyor.


Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, bünyesinde görev yapan kadın personel içerisinden seyyar satıcılar ve çocuklarıyla birlikte dilenenlere karşı görev yapan arabalı bir zabıta ekibi kurdu. Atatürk Bulvarı, İsmet İnönü ve 50'inci Yıl Caddesi'nden sorumlu olan üç kişilik tim sayesinde uygulama sırasında meydana gelebilecek tartışma ve kavgaların en aza indirgenmesi hedefleniyor.


Kadın personelin sahada daha aktif bir şekilde görev almasının kendileri için çok önemli olduğunu belirten Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürü Nuri Can, "vatandaş ve esnaflarımızdan gelen talep üzerine Belediye Başkanımız Ömer Günel'in talimatı ile Mobil kadın zabıta ekibi kurularak göreve başladı. Mobil ekibimiz sorumlu oldukları bölgede kendilerine verilen yetkilere dayanarak halkın sağlığı ve huzuru için kuralları uygulayacak. Özellikle çocuklarıyla birlikte dilencilik yapan kadınların üst aramasında etkin bir rol üstlenecekler. Turizm kenti olan ilçemizde özellikle yaz aylarında ciddi bir dilenci artışı oluyor. Özellikle de kadın ve çocukları kullanarak duygu sömürüsü yapıyorlar. Kadın zabıta ekibimiz kadın ve çocukları istismar eden bu tarz insanlara anında müdahale etmek için kuruldu. Pilot uygulama olarak kentimizin belirli noktalarında uygulamayı başlattık. İlerleyen dönemde bu bölümde görev yapacak zabıta sayısını daha da artıracağız" dedi. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi, Zabıta, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:31 Kaynak: İHA
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