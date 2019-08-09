Son Dakika Haberleri: Kuşadası bayram tatilinin gözdesi
Son Dakika Ekonomi Haber

Kuşadası bayram tatilinin gözdesi

1 saat önce

Kuşadası, kurban bayramı tatilinin gözdesi oldu.

Kuşadası bayram tatilinin gözdesi, System.String[]
Kuşadası, kurban bayramı tatilinin gözdesi oldu. Otellerde doluluk oranı yüzde 90'ara ulaşırken, turizmciler bayramda 1 milyonun üzerinde turist bekliyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda kurban bayramına hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşların güven ve huzur ortamında bir bayram geçirmesi için Kuşadası Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ile güvenlik güçleri tüm önlemleri aldı. Bayram süresince vatandaşlar şikayetleri için 155 Polis, 156 Jandarma ile 153 Zabıta telefonlarına başvurabilecek. Ayrıca, Kuşadası'ndaki otel, tatil köyü ve eğlence merkezleri de bayramla ilgili tüm hazırlıklarını tamamladı. Bayram nedeniyle Kuşadası'ndaki doluluk oranının yüzde 90'a ulaştığı bildirildi.

-Başkan Günel, tatilcileri Kuşadası'na davet etti

Bu arada, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kurban bayramı tatiline yönelik sosyal medya üzerinden hazırladığı " Güneşin en güzel battığı şehirde sizi bekliyoruz " sloganlı tanıtımlarla tatilcileri Kuşadası'na davet etti. Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel, Kurban Bayramı'nda ciddi oranda yerli turist beklediklerini vurgulayarak, " Ramazan Bayramı'ndaki hareketlilikten daha fazla bir hareketlilik bekliyoruz. Ülkemizde turizm sezonu, okulların kapanış ve açılış tarihlerine endeksli. Bu nedenle 2019- 2020 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlangıcı öncesinde, son tatil süreci Kurban Bayramı'na denk geliyor. Dolayısıyla bütün otellerin dolacağını düşünüyorum. Şu an otellerin tamamı dolmak üzere. Dolayısıyla Kurban Bayramı'nda otellerde yüzde 100 doluluk bekliyoruz. Kuşadası'nda otellerin yanı sıra çok fazla yazlık var. Bu yazlıkların ve otellerin dolacağını düşünürsek, 1 milyonun üzerinde bir turist hareketliliği olacaktır" dedi. - AYDIN
Kurban Bayramı, Kuşadası, turist, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kurban Bayramı için bugün yola çıkacaklar dikkat! İşte trafikte son durum
İranlı turistler bayram tatili için Van'a akın etti 3 çocuk annesinin, "Ev yapımı baklavası" ek gelir kapısı oldu Süper Loto 25 milyon lira devretti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 14:58:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuşadası bayram tatilinin gözdesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]