Kuşadası, bayramın son günü sessiz - Son Dakika

AYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası, tatil için gelenlerin dönüş yoluna çıkmaya başlamasıyla Kurban Bayramı'nın 4'üncü günü sessiz kaldı. Yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği turistik çarşıdaki restoran ve kafelerin boş olduğu gözlendi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'na Kurban Bayramı tatili boyunca ziyaretçi akını oldu. İzmir, Manisa ve Denizli başta olmak üzere çevre illerden gelenlerle birlikte Kuşadası'nın nüfusu, 700 bine kadar çıktı. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'nün verilerine göre, ilçeye 3 günde toplam 120 bin araçla giriş yapıldı. Bayram tatilinin ilk 3 günü yaşanan yoğunluk, son gün tatilcilerin dönüş yoluna çıkmaya başlamasıyla azaldı. Kalabalığın oluştuğu Sağlık Caddesi, Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı, Atatürk Bulvarı ve Kaleiçi'ndeki sokaklar boş kaldı. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı turistik çarşıdaki kafe ve restoranların da boş olması dikkat çekti.