Üye Girişi
Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı'na ateş etmişti! O saldırgan tutuklandı - Son Dakika

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı'na ateş etmişti! O saldırgan tutuklandı

01.02.2022 18:01

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'a otoparkta ateş edip kaçtıktan sonra polise teslim olan Harun Özekin, silahlı tehdit ve silahla yaralamaya teşebbüs suçlarından tutuklandı.

Kuşadası Belediyesi hizmet binasının altındaki otoparkta dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, aracını park ettikten sonra Harun Özekin'in silahlı saldırısına uğradı.

POLİSE TESLİM OLDU

Turan, saldırıdan yara almadan kurtulurken, Özekin de olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, Turan'a 4 el ateş edildiğini, 1'inin araca, 3'ünün ise duvara ve yere isabet ettiğini belirledi. Kaçan Özekin de dün akşam saatlerinde polise gidip, teslim oldu. Gayrimenkul işi yaptığı belirtilen Özekin, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Harun Özekin, çıkarıldığı mahkemece 'silahlı tehdit' ve 'silahla yaralamaya teşebbüs' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YORUMLAR
500

Kuşadası Belediyesi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı'na ateş etmişti! O saldırgan tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:01 Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı'na ateş etmişti! O saldırgan tutuklandı
17:58 17 yaşındaki 5 aylık hamile eşini katletmişti! Katil zanlısına 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
17:39 Barcelona'nın borcu akıllara durgunluk verdi! Miktarı öğrenen efsane futbolcunun uykuları kaçtı
17:28 2 gündür kayıptı! Ava çıkan adam, ormanda donarak hayatını kaybetmiş
17:15 Ronaldo, Mbappe'nin kazanacağı parayı öğrenince çıldırdı! Gündemi sallayan yorum
17:04 Son dakika: Benzine 39, motorine 32 kuruş zam geldi
16:58 Galatasaray'dan transfer üstüne transfer! Gomis'ten sonra bir gol makinesi de Ukrayna'dan geliyor
16:56 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ resmen göreve başladı!
16:52 Isparta'da yalnız yaşayan 41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
16:45 Altının kilogramı 780 bin 500 liraya çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 18:07:31. #1.11#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı'na ateş etmişti! O saldırgan tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement