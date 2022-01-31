Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Turan'a "silahla tehdit" iddiası - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, belediye binası katlı otoparkında havaya ateş ederek kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü kişiden şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, belediye binası katlı otoparkına aracını park eden Turan ile bir otelin işletmecisi olduğu öğrenilen Harun Ö, karşı karşıya geldi. Harun Ö, tabancayla havaya ateş ederken, Turan da tabancasıyla aynı şekilde karşılık verdi.

Kimsenin yaralanmadığı olayda 7 el silah sesi duyuldu. Seken kurşunlardan biri, Turan'ın aracına isabet etti. Olay yerine gelen polis, inceleme yaptı.

Turan, emniyete giderek şikayetçi oldu. Olay yerinden kaçtığı belirtilen şüpheli Harun Ö, polise teslim oldu.

Harun Ö. de Turan'dan şikayetçi olduğunu bildirdi. Harun Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Turan: "Organize kötülüklere geçit vermeyeceğiz"

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, daha önce tehdit edildiğini ve bu konuda açıklama yaptığını belirtti.

"Bugün de fiili saldırıya maruz kaldım." diyen Turan, şantaja, tehdide, rant ve çıkar sağlamaya çalışan çevrelere karşı gelmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Turan, "Bu tip organize kötülüklere geçit vermeyeceğiz. Başkanımızın öncülüğünde Kuşadası için hiç durmadan çalışarak ve güzel şeyler gerçekleştirerek bunlara cevap vereceğiz. Olayla ilgili adli soruşturma devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Gürbilek açıklama yaptı

CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ise Turan'a yapılan "saldırıyı kınadıklarını" bildirdi. Vatandaşlara hizmet etmek için özveriyle çalıştıklarını anlatan Gürbilek, şunları kaydetti:

"Maalesef bu çalışmalar birilerinin huzurunu ve rahatını bozmakta, bu nedenle de Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik algı operasyonları devam etmektedir. Bugün yaşadığımız bu hain saldırı da bunun bir parçasıdır. Temennimiz bunun son olmasıdır. Belediye Başkan Yardımcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin hiçbir zaman ranta izin vermediğini ve vermeyeceğini buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum."