Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Turan'ı silahla tehdit eden zanlı tutuklandı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'ı havaya ateş açarak tehdit ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Belediye binası otoparkına dün aracını bırakan Turan'ı tehdit ettiği ve havaya ateş açtığı suçlamasının ardından polise teslim olan otel işletmecisi Harun Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, "silahla tehdit" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Başkan Yardımcısı Turan, kendisini tehdit eden zanlının silahla havaya ateş açtığı suçlamasıyla şikayette bulunmuş, araştırmada Turan'ın da tabancasıyla karşılık verdiği olayda 7 el ateş edildiği belirlenmişti.