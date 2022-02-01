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Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Turan'ı silahla tehdit eden zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Turan'ı silahla tehdit eden zanlı tutuklandı

01.02.2022 15:50
Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Turan'ı silahla tehdit eden zanlı tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'ı havaya ateş açarak tehdit ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'ı havaya ateş açarak tehdit ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Belediye binası otoparkına dün aracını bırakan Turan'ı tehdit ettiği ve havaya ateş açtığı suçlamasının ardından polise teslim olan otel işletmecisi Harun Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, "silahla tehdit" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Başkan Yardımcısı Turan, kendisini tehdit eden zanlının silahla havaya ateş açtığı suçlamasıyla şikayette bulunmuş, araştırmada Turan'ın da tabancasıyla karşılık verdiği olayda 7 el ateş edildiği belirlenmişti.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Turan'ı silahla tehdit eden zanlı tutuklandı

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Kuşadası, Aydın, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Turan'ı silahla tehdit eden zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Turan'ı silahla tehdit eden zanlı tutuklandı - Son Dakika
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