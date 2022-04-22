Kuşadası Belediye Başkan yardımcısına saldırı - Son Dakika
Üye Girişi

Kuşadası Belediye Başkan yardımcısına saldırı

22.04.2022 19:07
Kuşadası Belediye Başkan yardımcısına saldırı

Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'nde bir şahıs belediye başkan yardımcısına sözlü saldırıda bulunarak tehdit etti.

Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'nde bir şahıs belediye başkan yardımcısına sözlü saldırıda bulunarak tehdit etti. Şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Olay saat akşamüstü sıralarında Kuşadası Belediyesi hizmet binası 2'inci katında meydana geldi. B.O., isimli kişi Kuşadası Belediye binasına gelerek başkan yardımcısı Yusuf Atak ile görüşmek istediğini söyledi. İddiaya göre, koridorda belediye çalışanlarına sözlü hakarette bulunan kişi kendisini durdurmaya çalışan Başkan yardımcısı Yusuf Atak'a da sözlü saldırı ve tehditlerde bulunduğu ileri sürüldü. Belediye güvenlik personellerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri B.O.'yu gözaltına aldı. Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak karakola giderek şikayette bulundu. - AYDIN

Kuşadası Belediye Başkan yardımcısına saldırı
Kuşadası Belediye Başkan yardımcısına saldırı
Kuşadası Belediye Başkan yardımcısına saldırı

YORUMLAR
500
Ormanlık alana düşen adamı itfaiye ekipleri kurtardı Ormanlık alana düşen adamı itfaiye ekipleri kurtardı Aydın'da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı Aydın'da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Saldırı, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası Belediye Başkan yardımcısına saldırı - Son Dakika


Son Dakika
18:50 Macron Avrupa'yı uyardı: Putin ile görüşmezsek müzakereci Cumhurbaşkanı Erdoğan olur
18:29 Kılıçdaroğlu, elektrikleri kesilen vatandaşları ziyaret etti
18:18 Galatasaray Başkanlık seçimi için tarih verdi!
18:08 İntihar eden Emre Yıldır'a yıllarca cinsel istismarda bulunmuştu! Akrabası olan Vedat Tarhan serbest kaldı
17:47 Fenerbahçe takım otobüsünün şoförü Ufuk Kıran, Fenerbahçe'ye hakkını helal etmediğini açıkladı
17:35 Başak Cengiz'ın karar duruşmasının ardından acılı anneden ilk yorum: Orucumu Başak'ımın bayramıyla açacağım
17:29 Restoranda yedikleri yemek sonrası bir evladını kaybeden anne: Diğer çocuğum yoğun bakımda, ne olur bu çocuğumu kurtarın
17:04 Fatih Terim, Dünya Kupası'nda Katar Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlanıyor
16:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Artık hastanelere randevusuz gidilebilecek
16:28 Bahçeli elektrik faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Milletimizin ışığını söndürmeyi amaçlayanlar...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 19:16:06. #1.11#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediye Başkan yardımcısına saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement