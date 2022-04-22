Kuşadası Belediye Başkan yardımcısına saldırı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'nde bir şahıs belediye başkan yardımcısına sözlü saldırıda bulunarak tehdit etti. Şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Olay saat akşamüstü sıralarında Kuşadası Belediyesi hizmet binası 2'inci katında meydana geldi. B.O., isimli kişi Kuşadası Belediye binasına gelerek başkan yardımcısı Yusuf Atak ile görüşmek istediğini söyledi. İddiaya göre, koridorda belediye çalışanlarına sözlü hakarette bulunan kişi kendisini durdurmaya çalışan Başkan yardımcısı Yusuf Atak'a da sözlü saldırı ve tehditlerde bulunduğu ileri sürüldü. Belediye güvenlik personellerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri B.O.'yu gözaltına aldı. Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak karakola giderek şikayette bulundu. - AYDIN