Kuşadası Belediye Başkanı Günel, Mazbatasını Aldı

Aydın'da, Kuşadası Belediye Başkanlığına seçilen Ömer Günel, mazbatasını aldı.

Aydın'da, Kuşadası Belediye Başkanlığına seçilen Ömer Günel, mazbatasını aldı.



Millet İttifakı'nın CHP'li adayı olarak girdiği seçimde 37 bin 793 oyla Kuşadası Belediye Başkanlığına seçilen Ömer Günel, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldıktan sonra eski belediye başkanı Özer Kayalı'dan görevi devraldı.



Daha sonra belediye binası önünde vatandaşlara hitap eden Günel, güçlü bir Kuşadası için geldiklerini söyledi.



Üstlendiği sorumluluğun farkında olduğunu aktaran Günel, "Bunun farkında olarak bu göreve talip oldum ve önümüzdeki beş yıl bu sorumlulukla çalışacağız. Bizim için siyaset 31 Mart akşamı bitti." dedi.

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