Kuşadası Belediye Başkanı her gün bir sokakta vatandaşlarla buluşarak mesaisine başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuşadası Belediye Başkanı her gün bir sokakta vatandaşlarla buluşarak mesaisine başlıyor - Son Dakika

Kuşadası Belediye Başkanı her gün bir sokakta vatandaşlarla buluşarak mesaisine başlıyor

6 saat önce

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, mahalle toplantılarıyla vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Kuşadası Belediye Başkanı her gün bir sokakta vatandaşlarla buluşarak mesaisine başlıyor, System.String[]

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, mahalle toplantılarıyla vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak taksi şoförleri ve durak sahipleri ile kahvaltılı toplantılarda bir araya gelen Başkan Ömer Günel "Hatırını sormadığım, sorununu dinleyip çözüm aramadığım hemşehrim kalmayacak. Ben sizden biriyim, sizin aranızda olmaya devam edeceğim" dedi.


Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Can Taksi ve 7 Eylül Taksi duraklarında görev yapan şoförlerle kahvaltıda buluştu. Taksi şoförlerinin sorunlarının görüşüldüğü toplantılarda Başkan Ömer Günel'e Kuşadası Şoförler Odası Başkanı Hüsnü Öten eşlik etti.


Başkan Ömer Günel, taksi şoförlerinin vatandaşların can güvenliğini koruma hususunda önemli bir görev yürüttüklerini belirterek "Bir turizm kenti olan Kuşadası'nda taksi şoförleri kentin vitrinidir. Kentimize gelen turistlerle en çok muhatap olan kişiler sizlersiniz. Sizden isteğimiz görevinizi büyük bir titizlikle yapmanız. Sorunlarınızı az çok tahmin ediyoruz. Kuşadası trafiğinde yaşanan problemleri kökünden çözeceğiz. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yürüttüğümüz trafikte tek yön uygulaması projesi en yakın zamanda hataya geçmiş olacak. Bu projenin hayata geçmesi ile birlikte trafikte bütün gün emek harcayan sizler de büyük ölçüde rahatlamış olacaksınız" dedi. - AYDIN

Ömer Günel, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Otoyolda intihar girişiminde bulunan adama, çevredeki bir kadından tepki çeken sitem
Camilerde tabureli cemaat manzarası devam ediyor! Meteoroloji uyardı! Bu geceden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olacak İnternetten saat ile gözlük siparişi verdi, ambalaj içinden kum ve patates çıktı

Son Dakika Haberleri
18:46 Kayseri deaş üyesi çobana tutuklama - Son Dakika
18:46 Putin 5 generali görevden aldı - Son Dakika
18:45 Tarihi Protestan Kilisesi'nde Noel kutlaması - Son Dakika
18:44 Güneydoğu'da kar ve sağanak uyarısı - Son Dakika
18:44 Samsun'un imalat sanayisi kitaplaştırıldı - Son Dakika
18:10 İnternetten saat ile gözlük siparişi verdi, ambalaj içinden kum ve patates çıktı - Son Dakika
17:45 Son dakika: Şule Çet davasında mahkeme gerekçeli kararını tamamladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 18:47:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuşadası Belediye Başkanı her gün bir sokakta vatandaşlarla buluşarak mesaisine başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]