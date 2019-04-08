Son Dakika Haberleri: Kuşadası Belediye Başkanı Kutlamaları ve Tebrik Ziyaretlerini İki Günle Sınırlı Tuttu

Kuşadası Belediye Başkanı Kutlamaları ve Tebrik Ziyaretlerini İki Günle Sınırlı Tuttu

1 saat önce

Kuşadası'nın yeni belediye başkanı Ömer Günel, seçimleri kazanmasının ardından göreve başlamasıyla yapılacak kutlamaları ve tebrik ziyaretlerini iki günle sınırlı tutan bir uygulama gerçekleştirdi.

Kuşadası Belediye Başkanı Kutlamaları ve Tebrik Ziyaretlerini İki Günle Sınırlı Tuttu, System.String[]
Kuşadası'nın yeni belediye başkanı Ömer Günel, seçimleri kazanmasının ardından göreve başlamasıyla yapılacak kutlamaları ve tebrik ziyaretlerini iki günle sınırlı tutan bir uygulama gerçekleştirdi.

Mazbatasını alıp göreve başlaması nedeniyle belediyeye çiçek ve benzeri kutlama argümanı gönderilmemesini ve bunun yerine eğitim amaçlı faaliyet gösteren belediyenin Hüseyin Can Vakfı'na bağışta bulunulmasını isteyen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ayrıca Kuşadası'nın acil çözülmesi gereken birçok sorunu bulunduğunu ve zaman kaybedilmemesi gerektiğini belirterek, göreve başlaması nedeniyle yapılacak ziyaretler için iki gün süreyle Belediye Düğün Salonu'nda olacağını kamuoyuna duyurdu. Gün boyunca Belediye Düğün Salonu'nda Kuşadalılarla buluşan ve tebrikleri kabul eden Başkan Günel, yarın da 11.00-17.00 saatleri arasında kutlama amaçlı olarak belediye düğün salonunda bir araya gelecek. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:26 Kaynak: İHA

Ömer Günel, Kuşadası, Güncel
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