Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel; Kuşadası'nı Avrupa standartlarında bir kent haline getirmeye çalışıyoruz - Son Dakika

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel; Kuşadası'nı Avrupa standartlarında bir kent haline getirmeye çalışıyoruz

27.03.2021 13:09
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel; Kuşadası'nı Avrupa standartlarında bir kent haline getirmeye çalışıyoruz, System.String[]

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentte yeni işletme açan iş yeri sahiplerini yalnız bırakmıyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentte yeni işletme açan iş yeri sahiplerini yalnız bırakmıyor. Kent ekonomisinin can damarı olan esnafa bol kazançlar dileyen Başkan Ömer Günel " Kuşadası'nı Avrupa standartlarında bir kent haline getirmek için çalışıyoruz. Bu durum esnafımıza da kazanç sağlayacak" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kent esnafına verdiği desteği sürdürüyor. Belediye ekipleri, bu doğrultuda mevcut işletmelerin karını arttırmaları için her mahallede alt ve üst yapı yenileme ile çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise yeni açılan işletmeleri ziyaret ederek bol kazançlar diliyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, son olarak İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki bir süper marketin açılışına katıldı. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel'inde katıldığı açılışta konuşan Başkan Ömer Günel, "İş yeri sahibi Kuşadası'na çok güzel bir market kazandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Zincir marketleri aratmayacak bir yapısı var. İkiçeşmelik Mahallesi'nde daha önce böyle bir işletme yoktu. İşletmenin Aydın yolunun girişinde olması da çok iyi olmuş. Bildiğiniz gibi Kuşadası Belediyesi olarak biz de İkiçeşmelik Mahallesi'ne yatırım yapmaya devam ediyoruz. Marketin hemen sağında bulunan alana büyük bir park yapacağız. Parkın hemen yanında Taziye Evi projemiz devam ediyor. Çalışmalarımız sona erdiğinde bölge çok güzel olacak. İşletme sahibine bol kazançlar diliyorum" diye konuştu.

"Kuşadası Hepimizin"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, market açılışına katılan Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mustafa Gökçe ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Murat İnan ile inşaat çalışmaları devam eden Taziye Evi proje alanında İncelemede bulundu. Kuşadası'na değer katacak her projeye destek vereceklerini belirten Başkan Ömer Günel, "Kuşadası hepimizin. Her iki ilçe başkanı da 'konu Kuşadası'nın menfaatleri ise biz hiç bir şeye engel olmayız' dediler. İki senedir bu konuda hiç bir sıkıntı yaşamadık. Hem Ankara'da hem de bölgede her iki ilçe başkanı da bizlere yardımcı oluyorlar. Bugün birlikte bir açılışa katıldık. Açılışını yaptığımız işletme inşaat alanının yakınında olduğu için ilçe başkanlarımızla şantiye alanlarını dolaşmak istedik. Kendilerine bölgede yürüttüğümüz çalışmalar hakkında bilgi verdim" dedi. - AYDIN

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel; Kuşadası'nı Avrupa standartlarında bir kent haline getirmeye çalışıyoruz
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel; Kuşadası'nı Avrupa standartlarında bir kent haline getirmeye çalışıyoruz
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel; Kuşadası'nı Avrupa standartlarında bir kent haline getirmeye çalışıyoruz
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel; Kuşadası'nı Avrupa standartlarında bir kent haline getirmeye çalışıyoruz

Ömer Günel, Kuşadası, Hisarcık, Market, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel; Kuşadası'nı Avrupa standartlarında bir kent haline getirmeye çalışıyoruz - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Mutluluklarına gölge düştü! Eşini aldattığı konuşulan Mert Fırat cephesinden açıklama geldi Mutluluklarına gölge düştü! Eşini aldattığı konuşulan Mert Fırat cephesinden açıklama geldi Liverpool'daki gururumuz Ozan'ın yanına bir Türk daha gidiyor Liverpool'daki gururumuz Ozan'ın yanına bir Türk daha gidiyor Bakan Soylu'nun Bakan Soylu'nun "kırmızı çizgi" paylaşımının sırrı çözüldü! Yaya geçitlerindeki şeritler farkındalık için kırmızıya boyanacak Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti 11 yıl önce Cumhuriyet Meydanı'nda kendini yakan kişi konuştu: Ellerimde hala bir yanma hissi var 11 yıl önce Cumhuriyet Meydanı'nda kendini yakan kişi konuştu: Ellerimde hala bir yanma hissi var Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı
En iyi ligler belli oldu, Süper Lig'in değeri gün geçtikçe eriyor En iyi ligler belli oldu, Süper Lig'in değeri gün geçtikçe eriyor         
13:33
Hamileyken korona aşısı olan iki annenin bebekleri virüse karşı antikor geliştirmiş halde dünyaya geldi Hamileyken korona aşısı olan iki annenin bebekleri virüse karşı antikor geliştirmiş halde dünyaya geldi         
13:18
Dünya ticaretinde krize neden oldu! Süveyş Kanalı'nda sıkışan geminin bugün yüzdürülmesi bekleniyor Dünya ticaretinde krize neden oldu! Süveyş Kanalı'nda sıkışan geminin bugün yüzdürülmesi bekleniyor         
12:02
Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi         
11:39
Mutasyonlu virüste korkutan 'fare' gelişmesi: Hayvandan insana geçebilir Mutasyonlu virüste korkutan 'fare' gelişmesi: Hayvandan insana geçebilir         
10:58
Kilosu 600 liraya kadar çıkan çam fıstığı altınla yarışıyor Kilosu 600 liraya kadar çıkan çam fıstığı altınla yarışıyor         
10:21
"Korona yalan" diyerek Almanya'yı karıştıran Attila Hildmann, Türkiye'ye kaçtı         
10:09
Komşuya giden kadın döndüğünde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı Komşuya giden kadın döndüğünde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı         
09:42
Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz         
09:00
Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ın 16 yıl önceki halleri yeniden gündem oldu Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ın 16 yıl önceki halleri yeniden gündem oldu         
09:00
Eski manken Jülide Dalyan Eren, 21 yıllık eşi Düzgün Dilaver Eren'den boşandı Eski manken Jülide Dalyan Eren, 21 yıllık eşi Düzgün Dilaver Eren'den boşandı         
08:06
Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi         
02:15
3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı 3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı         
00:13
Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı         
23:07
Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor         
20:14
8 yaşındaki çocuk, yağmur altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulundu 8 yaşındaki çocuk, yağmur altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulundu         
17:08
Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na "Muhtar bile olamazsın" tepkisi         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2021 13:54:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel; Kuşadası'nı Avrupa standartlarında bir kent haline getirmeye çalışıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei