Son Dakika Haberleri: Kuşadası Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Kuşadası Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

1 saat önce

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 57.54 oy oranı ile Belediye Başkanı Seçilen Ömer Günel, başkanlığında ilk meclis toplantısı Erkan Yücel Sahnesinde gerçekleştirildi.

Kuşadası Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi, System.String[]
31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 57.54 oy oranı ile Belediye Başkanı Seçilen Ömer Günel, başkanlığında ilk meclis toplantısı Erkan Yücel Sahnesinde gerçekleştirildi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında toplanan meclise, 20 Millet İttifakı ve 11 Cumhur İttifakı meclis üyesi katıldı. Vatandaşlarında izlediği toplantıda meclis katipleri, meclis başkan vekilleri ile encümen ve komisyon üyeleri seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Kuşadası Belediye Meclisi toplantısında yapılan kapalı oylama ile meclis katipliğine asil üye olarak Mehmet Sarıdede ve Özgün Limoncu, yedek üye olarak Emre Fazlılar ve Volkan Alkış seçildi.

1. Meclis Başkan Vekili olarak Gürol Turhan, 2. Meclis Başkan Vekili olarak Melahat Yaylacı'nın seçildiği toplantıda Encümen üyeliğine ise Oğuzhan Turan, Funda Şenol ve Seyfi Seyhan Süvari seçildi. Toplantıda ayrıca Plan Bütçe, İmar, Tarife ve Hukuk komisyonlarına üye seçimi gerçekleşirken Turizm ve Tanıtma Komisyonu ile Festivaller ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu kurulması da karar altına alınarak üye seçimi yapıldı. Kuşadası Belediye Meclisi'nde 2018 Yılı Faaliyet Raporu da oy çokluğuyla kabul edildi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında yapılan ilk Meclis toplantısında daha önce komisyonlara havale edilen 9 konu ile ilgili olarak yeni kurulan komisyonlarda ele alınması amacıyla ek süre verilmesine karar verilirken Mehmet Alkışlı isminin yeni yapılmakta olan bir parka verilmesi ile ilgili İmar Komisyonu raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Meclisin ilk önerge maddesi olan Mobil Başkanlık Hizmet Aracı alımı, yapılan oylama sonucu 11 red oyuna karşı 21 oyla kabul edildi.

Belediye Başkanı Ömer Güne,l VIP aracı ile ilgili olarak, "Arkadaşlar alımı planlanan araç benim makam aracım olmayacak. Bu araç ile gerek ben gerekse yetkili personelimizin sürekli olarak vatandaşın içinde, sokaklarda olmasını sağlayacağız. Ben adaylık sürecimde bir söz verdim. Benim makam odam olmayacak dedim. Ben ve çalışma arkadaşlarım günün 12 saatini sizlerle geçirecek. Bu araç şu anda belediye bünyesinde bulunmuyor. Ancak DMO'inde mevcut. Aracı buradan temin edeceğiz. Önerge oylamasında tasarruf eleştirisinde bulunuldu. Şunu belirtmek isterim ki benim ilk talimatım mevcutta bulunan ne kadar makam aracı varsa önce kademeye çekilmesi ve uygun görülenlerin satışa çıkarılmasıdır. Bizim yönetimimiz de sadece hizmet araçları kullanılacaktır. Bunun haricinde ki tüm makam gibi araçları kaldırılacaktır. Bu benim başkan olarak ilk talimatım olmuştur" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:15 Kaynak: İHA

Ömer Günel, Kuşadası, Güncel
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