Kuşadası Belediye Meclisi'nde mobil ikram aracı tartışması - Son Dakika

Kuşadası Belediye Meclisi'nde mobil ikram aracı tartışması

04.11.2020 11:19

Kuşadası Belediye Meclisi'nde mobil ikram aracı tartışması Belediye Başkanı Günel " ihtiyaçtan tasarruf olmaz " dedi, bu kez tüm üyeler evet oyu verdi Kuşadası Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı'na, Mobil İkram Aracı kararı damga vurdu.

Kuşadası Belediye Meclisi'nde mobil ikram aracı tartışması

Belediye Başkanı Günel " ihtiyaçtan tasarruf olmaz " dedi, bu kez tüm üyeler evet oyu verdi

AYDIN - Kuşadası Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı'na, Mobil İkram Aracı kararı damga vurdu. Belediye Meclisi'nin CHP'li üyelerinin ikinci bir Mobil İkram Aracı alınması ile ilgili önergesine, aynı konu ile ilgili olarak daha önce ret oyu veren AK Parti Grubu, Belediye Başkanı Ömer Günel'in açıklaması üzerine kabul oyu verdi.

Başkan Günel, " İhtiyaçtan tasarruf olmaz "

Önergenin kabul edilmesinin ardından söz alan CHP'li Belediye Meclis Üyesi Emre Fazlılar "Oybirliği ile alınan bu karar kentimiz için hayırlı olsun. Umarım bir daha doğru kararlar almak için büyük felaketler yaşanması gerekmez" diye konuştu. AK Parti Grubu adına söz alan Meclis Üyesi Tacettin Özden, teklife daha önce tasarruf gerekçesi ile karşı çıktıklarını savundu. Başkan Ömer Günel ise "İhtiyaçtan tasarruf olmaz" diye cevap verdi.

Kuşadası Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında Kuşadası Belediyesi Davutlar Hizmet Binasında gerçekleşti. Müdürlüklerden gelen ve komisyonlara havale edilen konuların ele alındığı toplantıda Belediye Meclis Üyeleri Emre Fazlılar, Evrim Karakoz, Ali Kotan, Seyfi Seyhan Suvari ve Oğuzhan Turan tarafından verilen ikinci bir mobil ikram aracı alımı konusundaki önergesi de görüşüldü.

Mobil ikram aracı ile 3 günde 20 bin kase çorba dağıtıldı

Önergede 14 Ekim'de hizmete başlayan Mobil İkram Aracının, Ege Denizi'nde Cuma günü yaşanan 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara çorba ve kumanya dağıtımı sırasında çok önemli bir işlev üstlendiği belirtilerek ikinci bir araca ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. Önergede; Kuşadası'nda çok şiddetli hissedilen deprem neticesinde Kuşadası Belediyesi'ne 1500'ün üzerinde hasarlı bina başvurusu yapıldığı, bunlar içerisinde 56 adedinin ağır hasarlı olduğunun tespit edildiği vurgulandı. Deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlara Mobil İkram Aracı ile 3 günde 20 bin kase sıcak çorba dağıtımı yapıldığı belirtilerek toplam 265 kilometrekarelik alana sahip Kuşadası'nda ikinci bir ikram aracı ile seyyar jeneratör ihtiyacı bulunduğuna dikkat çekildi.

"Doğru karar almak için felaketi beklememeliyiz"

Önerge toplantıya verilen arada görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi. Komisyondan ikinci bir mobil ikram aracı alımının uygun olacağı yönünde karar çıkmasının ardından önerge oylamaya sunuldu. İlk mobil ikram aracı alımının gündeme geldiği Meclis toplantısında ret oyu veren AK Parti Grubu'nun da "kabul" oyu vermesiyle önerge oybirliğiyle kabul edildi.

Kuşadası Belediye Meclisi'nde mobil ikram aracı tartışması
Kuşadası Belediye Meclisi'nde mobil ikram aracı tartışması
Kuşadası Belediye Meclisi'nde mobil ikram aracı tartışması
Kuşadası Belediye Meclisi'nde mobil ikram aracı tartışması

Ömer Günel, Kuşadası, Karar, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuşadası Belediye Meclisi'nde mobil ikram aracı tartışması - Son Dakika


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