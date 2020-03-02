Kuşadası Belediye Meclisi'nden İdlib Şehitleri için saygı duruşu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuşadası Belediye Meclisi'nden İdlib Şehitleri için saygı duruşu - Son Dakika

Kuşadası Belediye Meclisi'nden İdlib Şehitleri için saygı duruşu

6 saat önce

Kuşadası Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı, İdlib'de şehit olan askerler için yapılan saygı duruşu ile başladı.

Kuşadası Belediye Meclisi'nden İdlib Şehitleri için saygı duruşu, System.String[]

Kuşadası Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı, İdlib'de şehit olan askerler için yapılan saygı duruşu ile başladı. Toplantının açılışında konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel "İdlib'de meydana gelen hain saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Tüm ulusumuzun başı sağ olsun" dedi.


Kuşadası Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında Erkan Yücel Sahnesi'nde yapıldı. İdlib şehitleri anısına gerçekleştirilen saygı duruşu ile başlayan meclis toplantısında müdürlüklerden gelen konular ile komisyonlara havale edilen konular görüşüldü. Toplantıda Mali İşler Müdürlüğü tarafından yol yapım ve onarım çalışmalarında kullanılmak üzere Fen İşleri Müdürlüğü'ne 8 milyon TL, yeni çöp konteyneri alımı için ise Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne 800 bin TL ek bütçe verilmesine karar verildi. Başkan Ömer Günel, "Hızla büyümekte olan kentimizin her noktasına eşit ve kaliteli hizmet götürebilmek için yeni malzeme ve ekipmana ihtiyaç duyuyoruz. Bu nedenle de ek bütçeye gereksinim duyan müdürlüklerimize gerekli destekte bulunuyoruz" dedi.


Toplantıda alınan diğer önemli kararlar ise Ada Kültür Merkezi'nde bulunan yüzme havuzunun Kuşadası Belediye Spor Kulübüne tahsisi ve Kuşadası Gençlik Spor Kulübü'ne 145 bin TL nakdi yardım yapılması ile ilgili oldu. Başkan Ömer Günel, yasal olarak amatör spor kulüplerine yapılacak nakdi yardımlara ilişkin bir sınır bulunduğunu ancak ayni yardımlarla ilgili olarak böyle bir sınır bulunmadığını belirterek "Spor önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Talep eden tüm spor kulüplerine gerekli ayni yardımlarda bulunuyoruz" dedi. - AYDIN

Kuşadası, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:42 Kaynak: İHA
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