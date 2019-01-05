Kuşadası Belediye Meclisi Yılın İlk Toplantısını Yaptı

Kuşadası Belediye Meclisi, 2019 yılının ilk toplantısını yaptı.

Kuşadası Belediye Meclisi, 2019 yılının ilk toplantısını yaptı. Toplantıda yeni yılda görev yapacak olan Denetim Komisyonu üyelerinin seçimi yapıldı.



Kuşadası Belediye Meclisi Ocak Ayı Olağan Toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı başkanlığında Erkan Yücel Sahnesi'nde yapıldı. Kuşadası Belediye Meclisi'nin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2019 yılı boyunca da tatil yapmamasına karar verilen toplantıda Kuşadası Belediyesi Denetim Komisyonu üyeleri seçildi. Yapılan gizli oylama ile Denetim Komisyonu'nda Belediye Meclis üyelerinden Levent Öğren, Zekeriya Tünk, Cem Arslan, Faik Alp ve Ahmet Candan'ın yer almasına karar verildi. Belediye Meclisi toplantısında karara bağlanan bir diğer konu ise Bremen Galatasaraylılar Derneği'nin "Dost Eli" Projesi kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların kullanımı için Kuşadası'na göndereceği yardım tırının gümrük işlemlerinin masraflarının karşılanması ve takibinin yapılması için Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürü Hüsnü Yalçın'na yetki verilmesi oldu.



Belediye Meclis Toplantısında ayrıca Kuşadası Gençlik Spor Kulübü'ne sporu teşvik amaçlı 240 bin Türk Lirası nakdi yardım yapılmasına karar verildi. Toplantıda alınan bir diğer önemli karar ise Kuşadası Otizm Derneği'ne Dislektik ve Otistik çocukların eğitimi için 10 yıl süreyle bedelsiz olarak taşınmaz tahsisi oldu. Toplantıda Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliği ile yapılacak olan kreş, gündüz bakımevi ve eğitim merkezi için bir arazinin tahsis edilmesi hususunda resmi protokolün yapılmasına karar verildi. Toplantıda son olarak Türkmen Mahallesi Marina Mevkiinde düzenlenmekte olan parka Kuşadası'nın Romanya'daki kardeş şehri Sinaia'nın adının verilmesine karar verildi. - AYDIN

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