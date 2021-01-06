Kuşadası Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı - Son Dakika

Kuşadası Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı

06.01.2021 15:24
Kuşadası Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı, System.String[]

Kuşadası Belediye Meclisi, 2021 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Kuşadası Belediye Meclisi, 2021 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, vatandaşlara daha iyi ve kaliteli hizmet vermek amacıyla önemli kararlar alındı.

Kuşadası Belediye Meclisi Ocak Ayı Olağan Toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında Belediye Düğün Salonu'nda yapıldı. Kuşadası Belediye Meclisi'nin 2021 yılı boyunca her ayın ilk Salı günü toplanmasına ve yıl boyunca tatil yapmamasına karar verilen toplantıda Kuşadası Belediyesi Denetim Komisyonu üyeleri seçildi. Yapılan gizli oylama ile Denetim Komisyonu'nda Belediye Meclis üyelerinden Melahat Yaylacı, Gürol Turhan, Mehmet Sarıdedeoğlu ve Ali Rıza Efe'nin yer alması karara bağlandı.

Önemli kararlar alındı

2021 yılının ilk meclis toplantısında kent ile ilgili önemli kararlar alındı. Pandemi sürecinde işletmeleri kapalı olan belediye kiracısı esnafın kira borçlarının 5 ay süreyle ertelenmesine ve taksitlendirilmesine karar verilen toplantıda Kuşadası Belediyesi'nin yetki alanında bulunan cadde ve sokaklarda uygulanacak cephe düzenlemeleri, reklam ve tanıtım elemanları ile ilgili esaslar da belirlendi. Kent estetiğine önemli bir katkı sunacak karar oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda ayrıca Kuşadası'nı depreme hazırlamak, riskli yapıların tespit edilmesini ve vatandaşların deprem konusunda bilinçlendirilmesini sağlamak üzere Kuşadası Belediyesi bünyesinde "Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü" kurulmasına karar verildi.

Kültür ve spora destek

Toplantıda öte yandan Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü tarafından Kadıkalesi'nde sürdürülmekte olan kazı çalışmalarına verilen desteğin sürdürülmesi amacıyla Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e protokol yapma yetkisi verildi. Meclis toplantısında alınan bir diğer önemli karar ise spora sunulacak destek ile ilgili oldu. Toplantıda 2021 yılında Kuşadası Belediyespor'a 200 bin TL, Kuşadası Gençlik Spor Kulübü'ne ise 100 bin TL nakdi yardım yapılmasına karar verildi.

Kısa çalışma ödeneği açıklaması

Toplantının açılışında konuşan Başkan Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi'nde uygulanmaya başlanan kısa çalışma ödeneği ile ilgili bir açıklama yaptı. Kuşadası Belediyesi'nde görevli hiçbir personelin ücretsiz izne ayrılmasının ya da işten çıkarılmasının söz konusu olmadığına bir kez daha dikkat çeken Başkan Ömer Günel "Kuşadası Belediyesi olarak pandemi ve deprem sürecinde yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle 200 çalışma arkadaşımızı 100'er kişilik gruplar halinde kısa çalışma ödeneğinden faydalandırmaya başladık. Bazı çevreler tarafından ortaya atılan Kuşadası Belediyesi'nde işten çıkarılma yaşandığına ilişkin spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Kısa çalışma ödeneği uygulamasına dahil ettiğimiz personelimizin tüm özlük hakları korunmakta ve aylık ücretlerinin yüzde 60'ı ödenmektedir" dedi. - AYDIN

Kuşadası Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı
Kuşadası Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı
Kuşadası Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı

Kuşadası Belediyesi, Ömer Günel, Kuşadası, Karar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuşadası Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Avrupa İlaç Ajansı, Moderna'nın koronavirüs aşısına onay verdi Inter, Juventus ve Leverkusen'in istediği Yusuf Yazıcı için Lille 45 milyon euro istiyor 4 gündür aranan kayıp müzisyenin cansız bedeni, çöp poşeti içinde bulundu Dördüncü kattan düşerek ölen kadının kocası: Alkol aldığım için tartıştık, balkondan atladı İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan haç çıkarma ayinine 2 kişi katıldı Ağaç dikmek için bahçesini kazan vatandaş, Bizans'a ait olabilecek mezarlar buldu Bileziklerini satarak tekstil sektörüne giren kadın, şimdilerde 43 ülkeye ihracat yapıyor
Kayserispor, galibiyet hasretini Denizlispor deplasmanında bitirdi Kayserispor, galibiyet hasretini Denizlispor deplasmanında bitirdi         
15:24
Ermenistan medyası aylar sonra servis etti: İHA'lar Karabağ savaşında S-300'leri böyle imha etti Ermenistan medyası aylar sonra servis etti: İHA'lar Karabağ savaşında S-300'leri böyle imha etti         
15:10
Sobadan zehirlenen oğul öldü, anne hastanede yaşam mücadelesi veriyor Sobadan zehirlenen oğul öldü, anne hastanede yaşam mücadelesi veriyor         
14:46
Dünya korona illetiyle mücadele ederken kuş gribi de hızla yayılıyor Dünya korona illetiyle mücadele ederken kuş gribi de hızla yayılıyor         
14:37
Boğaziçililerin istemediği rektör, canlı yayında cama çıkıp el sallayınca ortalık karıştı Boğaziçililerin istemediği rektör, canlı yayında cama çıkıp el sallayınca ortalık karıştı         
13:45
Biri FETÖ şüphelisi, 3 tarihi eser kaçakçısı kazdıkları çukurda suçüstü yakalandı Biri FETÖ şüphelisi, 3 tarihi eser kaçakçısı kazdıkları çukurda suçüstü yakalandı         
13:25
Son dakika! Yozgat'taki zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Son dakika! Yozgat'taki zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı         
13:01
Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı         
12:10
Muğla'da bulunan yediemin otoparklarında binlerce otomobil, motosiklet ve tekne çürümeye terk edildi Muğla'da bulunan yediemin otoparklarında binlerce otomobil, motosiklet ve tekne çürümeye terk edildi         
11:15
30 Haziran'dan sonra eski kimliklerle KKTC'ye gidilemeyecek 30 Haziran'dan sonra eski kimliklerle KKTC'ye gidilemeyecek         
11:11
Kolombiya'dan gelen yolcuların midesinden 4 kiloya yakın uyuşturucu çıktı Kolombiya'dan gelen yolcuların midesinden 4 kiloya yakın uyuşturucu çıktı         
10:34
Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi         
10:07
CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti         
10:01
Arnavutköy'deki bir sitenin yönetimi, tadilat için daire başı 6 bin TL isteyince site sakinleri ayaklandı Arnavutköy'deki bir sitenin yönetimi, tadilat için daire başı 6 bin TL isteyince site sakinleri ayaklandı         
09:34
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Fahriye Evcen müjdeli haberi verdi: Ekrana dönmek istiyorum Fahriye Evcen müjdeli haberi verdi: Ekrana dönmek istiyorum         
08:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 15:40:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuşadası Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei