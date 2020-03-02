Kuşadası Belediye Tiyatrosu'nda görev değişikliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuşadası Belediye Tiyatrosu'nda görev değişikliği - Son Dakika

Kuşadası Belediye Tiyatrosu'nda görev değişikliği

6 saat önce

Kuşadası Belediye Tiyatrosu'nun genel sanat yönetmenliğine Mehmet Turan getirildi.

Kuşadası Belediye Tiyatrosu'nda görev değişikliği, System.String[]

Kuşadası Belediye Tiyatrosu'nun genel sanat yönetmenliğine Mehmet Turan getirildi.


Kuşadası Belediye Tiyatrosu'nun kurucularından olan Mehmet Turan, çocuklara ve engellilere yönelik düzenlediği yenilikçi drama eğitimleri ve atölyeler ile tanınıyor. Mehmet Turan aynı zamanda Kuşadası Kent Konseyi Engelliler Meclisi başkanlığını da yürütüyor.


Kuşadası Belediye Tiyatrosu'nda görev değişikliği yapıldı. Tiyatronun 2016 yılından bu yana genel sanat yönetmenliğini yürütmekte olan Nurten Helik'in yerine bugüne kadar pek çok tiyatro oyununda yönetmen, yönetmen yardımcısı ve oyuncu olarak yer alan, son 3 yıldır ise çocuklara ve engellilere yönelik düzenlediği yaratıcı drama eğitimleri ve atölyeler ile adından söz ettiren Mehmet Turan getirildi. Engelli dostu olan ve Kuşadası Kent Konseyi Engelliler Meclisi başkanlığını da yürüten Mehmet Turan'ın en büyük hayali ise Kuşadası Belediye Tiyatrosu bünyesinde çalışmalarını sürdürmekte olan çocuk, gençlik, kadın ve yetişkin tiyatrolarına ek olarak "Engelsiz Tiyatro" kurmak.


Son iki yıldır Erdoğan Öven Engelliler Köyü'nde düzenlediği yaratıcı drama eğitimlerine katılan engelli öğrencilerle sahneye koyduğu tiyatro oyunları ile büyük beğeni ve takdir toplayan Mehmet Turan, Kuşadası'nda etkinlikleri yakından takip eden hatırı sayılır bir sanatsever kitle olduğunu belirterek şöyle dedi: "Kaliteli yapım ve etkinlikler her yerde olduğu gibi Kuşadası'nda da karşılık buluyor. Kuşadası Belediye Tiyatrosu bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de kentin en önemli sanatsal kurumlarından birisi olarak yoluna devam edecektir. Kurulduğu günden bu yana Kuşadası Belediye Tiyatrosu'na gönül vermiş, emek harcamış tüm çalışma arkadaşlarımız ve kursiyerlerimiz ile birlikte başarılı işlere imza atmaya devam edeceğimize inanıyorum" dedi.


Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel yapılan görev değişikliği ile ilgili olarak, " Belediye tiyatromuz bizler için çok önemli birimlerimizden biridir. Kentimizin en önemli sanat kurumunu uzun yıllardır aynı birimde görev yapan Mehmet Turan'a emanet ediyoruz. Tüm birimlerimizde benzer rotasyonlarımız dönem dönem gerçekleşecektir. Rotasyonlarımız liyakat çerçevesinde yapılmaktadır. Mehmet Turan'a yeni görevinde başarılar dilerim" dedi. - AYDIN

Kent Konseyi, Mehmet Turan, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:35 Kaynak: İHA
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