Kuşadası Belediyesi 2020 Turizm Yatırım Formu'na katıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kuşadası Belediyesi 2020 Turizm Yatırım Formu'na katıldı - Son Dakika Ekonomi

Kuşadası Belediyesi 2020 Turizm Yatırım Formu'na katıldı

6 saat önce

Kuşadası Belediyesi, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından düzenlenen "2020 Turizm Yatırım Forumu'na (TIF 2020) katıldı.

Kuşadası Belediyesi 2020 Turizm Yatırım Formu'na katıldı, System.String[]

Kuşadası Belediyesi, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından düzenlenen "2020 Turizm Yatırım Forumu'na (TIF 2020) katıldı.


Ülke turizmi için alternatif büyüme seçeneklerinin masaya yatırıldığı iki günlük forumda Kuşadası Belediyesi'ni, Meclis Üyeleri Efe Berberoğlu ile Fahrettin Çiçek temsil ediyor.


Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nce düzenlenen "2020 Turizm Yatırım Forumu" İstanbul'da başladı. Uluslararası turizm yatırımcıları ve Türk turizm endüstrisinin önemli temsilcilerinin bir araya geldiği forumun ilk gününde " Ekonomi, Jeopolitik ve Türkiye Turizm Yatırımlarının Geleceği, Küresel Turizm Verileri, Yeni Turizm Yatırım Trendleri, Mega Projeler, Sağlık Turizmi ve Otel tasarımında Yeni Trendler" başlıkları tartışıldı. Foruma, Kuşadası Belediyesi'ni temsilen Meclis Üyesi Efe Berberoğlu ile Meclis Üyesi ve Turizm ve Tanıtma Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek katıldı.


Toplantı ile ilgili değerlendirmede bulunan Çiçek, ulusal ve uluslararası turizm yatırımcılarını bir araya getiren 2020 Turizm Yatırım Forumu'nun çok önemli ve faydalı bir buluşma olduğuna dikkat çekerek "Ülke turizminin önemli sektör temsilcileriyle birlikte 2033 yılına kadar olan turizm planlarını masaya yatırdık. Bu planlar içerisinde Kuşadası'nın sahip olduğu yeri ve mevcut potansiyelini nasıl geliştirebileceğini konuştuk" dedi. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esenyurt'ta taksicilerle turizm şoförleri arasında kavga
Bakan Varank'tan 210 binden fazla kişiye istihdam müjdesi Son dakika: ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı İmamoğlu, İBB Destek Hizmetleri Müdürü Mehmet Cebeci'yi görevden aldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 22:32:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuşadası Belediyesi 2020 Turizm Yatırım Formu'na katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]