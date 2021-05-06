Kuşadası Belediyesi 28 Noktada Yenileme Çalışması Yürütüyor - Son Dakika

Pandemi sürecinde uygulanan kısıtlamaları hizmet üretmek için fırsata çeviren Kuşadası Belediyesi, kentin değişimine öncülük ediyor. Kent merkezinden uzak mahallelere kadar 28 farklı noktada çalışma yürüten Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir yandan da kenti "yeni turizmin" merkezi haline getirmek için hazırlanan projeleri yaşama geçirmek için mesai harcıyor.

Kuşadalıların pandemi sürecinde uygulanan kısıtlamalar nedeniyle mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm tedbirleri alan Kuşadası Belediyesi bir yandan da kentin uzun yıllardır çözüm bekleyen alt ve üst yapı sorunlarını kalıcı bir biçimde çözmek için çalışma yürütüyor. Bu kapsamda geçtiğimizi yıl Türkmen Mahallesi'ni, Balıkçılar Meydanı'nı ve Kemal Arıkan Caddesi'ni bütünüyle yenileyen Kuşadası Belediyesi, kentin turistik çarşılarında ve İkiçeşmelik Mahallesi'nde de kapsamlı bir yenileme çalışması sürdürüyor. Turistik çarşılarda Kasım ayında başlayan çalışmalar tamamlanma aşamasına gelirken İkiçeşmelik Mahallesi'ni yenileme çalışmaları da aralıksız sürüyor. Ekipler yenileme çalışmalarının yanında İkiçeşmelik Mahallesi'nde yapımına başlanan taziye evi ve park alanı projesine de devam ediyor. Çalışmalar kapsamında taziye evinin kaba inşaatı kısa süre içerisinde tamamlanırken park alanı projesi uygulanıyor.

Turistik çarşıların ve İkiçeşmelik Mahallesi'nin yanı sıra Yavansu, Değirmendere, Hacıfeyzullah, Ege, Soğucak ve Yaylaköy mahallelerinde de eş zamanlı olarak yol ve istinat duvarı yapım çalışmaları yürüten Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler aynı zamanda plajları ve Güvercinada'yı da yaz sezonuna hazırlıyor. Bunların yanında Kuştur-Güzelçamlı arasını kapsayan kent sınırları içerisinde alt yapı faaliyeti yürüten ilgili kurumların çalışmalarının ardından gerekli tamiratları yapıyor.

Öte yandan Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kenti yeni turizmin merkezi haline getirmek için hazırlanan projelerin yaşama geçirilmesi için de kesintisiz çalışıyor. Bu kapsamda Davutlar Sevgi Plajı'nda yer alan kamp ve karavan alanı Ada Camping'i Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde yaz sezonuna hazırlarken, Kuştur mevkiinde Habitat Derneği ile iş birliği içerisinde yaşama geçirilecek olan Kampinova'nın zemin düzenleme ve dolgu çalışmalarını da sürdürüyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Türkiye'nin en önemli turizm kentlerinden olan Kuşadası'nı hak ettiği yere taşımak için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek "Göreve gelmeden önce de kentimizin sorunlarını çok iyi biliyorduk ve tüm planlamalarımızı yapmıştık. İki yıldan bu yana planlarımızı yaşama geçiriyor ve hayalini kurduğumuz kente adım adım yaklaşıyoruz. Şu anda Kuşadası'nın neresine bakarsanız bakın bir çalışma görürsünüz. Onlarca farklı noktada yenileme çalışması yürütüyoruz. Kuşadası değişiyor ve yıllardır çözüm bekleyen sorunları bir bir gideriliyor. Çalışmalarımızı gölgelemek isteyen malum kimi çevreler, kullandığımız malzeme miktarı üzerinden bizi karalamaya çalışıyor. Onlara bir tek tavsiyem var. O da başlarını gömdükleri yerden kaldırarak çevrelerine ve devam etmekte olan işlere bir bakmaları. Çünkü 'ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz' derler. Kuşadalı hemşehrilerim müsterih olsunlar. Kuşadası çok daha güzel olacak" dedi. - AYDIN