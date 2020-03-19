Kuşadası Belediyesi, afet riskini azaltma toplantısına katıldı - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi, afet riskini azaltma toplantısına katıldı

6 saat önce

Kuşadası Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen Afet Riskini Azaltma ve Deprem Toplantısı'na" katıldı.

Kuşadası Belediyesi, afet riskini azaltma toplantısına katıldı, System.String[]

Kuşadası Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen Afet Riskini Azaltma ve Deprem Toplantısı'na" katıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği; İçişleri Bakanlığı ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı'nın (JICA) katkılarıyla belediyelerde deprem ve diğer doğal afetler konusunda yapılan çalışmaları değerlendirmek amacıyla Ankara'daki hizmet binasında "Afet Riski Azaltma ve Deprem Toplantısı" düzenledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBB Başkanı Fatma Şahin, Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima'nın yer aldığı toplantıya Kuşadası Belediyesi'ni temsilen Başkan Yardımcısı Remzi Çengel katıldı.

Açılış konuşmasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı toplantıda, Japonya Ulusal Afet Yönetim Kurumu (JICA) Uzmanı Dr. Shoji Hasegawa, afet riskini azaltmada Japonya ile ilgili olan tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Seminerde ayrıca Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da birer sunum yaptı.

Toplantının oldukça faydalı geçtiğini belirten Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, "Doğal afetlere karşı Japonya'nın aldığı önlemlerle ilgili bilgi edindik. Öğrendiklerimizi, Kuşadası Belediyesi olarak ilçemizde meydana gelecek olası bir afet durumunda nasıl uygulayabileceğimiz konusunda fikir alış-verişinde bulunduk. Toplantı bizim için yol gösterici nitelikte oldu" diye konuştu. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:59 Kaynak: İHA

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