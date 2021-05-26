Kuşadası Belediyesi, "Barış İçin Belediye Başkanları" platformunun üyesi oldu - Son Dakika

Kuşadası Belediyesi, "Barış İçin Belediye Başkanları" platformunun üyesi oldu

26.05.2021 15:19
Kuşadası Belediyesi,

Kuşadası Belediyesi, kentler arası işbirliğini sağlayarak dünya barışına katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren uluslararası bir organizasyon olan 'Mayors for Peace' (Barış için Belediye Başkanları) platformunun Türkiye'deki 17'nci üyesi oldu.

Kuşadası Belediyesi, kentler arası işbirliğini sağlayarak dünya barışına katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren uluslararası bir organizasyon olan 'Mayors for Peace' (Barış için Belediye Başkanları) platformunun Türkiye'deki 17'nci üyesi oldu.

Kuşadası Belediyesi, 1982 yılında dönemin Hiroşima Belediye Başkanı Takeshi Araki'nin girişimleriyle 2'nci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılan atom bombası sonucu yaşamını kaybedenlerin anısına kentler arasında iş birliğini sağlayarak dünya üzerinde barışın tesis edilmesi için kurulan 'Mayors for Peace' platformunun resmi üyesi haline geldi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından imzalanan başvuru formunun, platformun merkezi Hiroşima'ya gönderilmesi ile geçtiğimiz Ağustos ayında başlayan yasal prosedürün tamamlanması ile Kuşadası Belediyesi, Mayors of Peace platformuna Türkiye'den üye olan 17'nci belediye oldu.

Kentler arası iş birliğini sağlayarak barışın tesisi, açlık ve yoksulluğun sona erdirilmesi, mültecilere destek verilmesi, insan haklarının savunulması ve çevrenin korunması gibi benzer insani sorunların çözülmesine ilişkin faaliyetler yürüten uluslararası bir organizasyon olan Mayors of Peace platformunun 165 ülkeden 8027 üyesi bulunuyor. Kuşadası Belediyesi, üye şehirler arasında yakın dayanışma yoluyla nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılması ve yaşamsal sorunları çözmeye çalışarak kalıcı dünya barışına ulaşılması hedefiyle çalışmalarını yürüten Mayors of Peace platformu aracılığıyla ilçenin uluslararası platformlardaki temsil gücünü artıracak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası'nın dünya barışı için yürütülecek ortak çalışmalara katılımına olanak verecek olan Mayors of Peace platformuna üye olmasının önemine dikkat çekerek şöyle dedi: "Türkiye'nin en önemli turizm kentlerinden olan Kuşadası'nın dünyanın en önemli uluslararası organizasyonlarından olan Mayors of Peace platformu aracılığıyla bir yandan turizmin ön koşulu olan barışın tesisine katkıda bulunmak üzere faaliyet yürütürken bir yandan da kentimizin modern dünyanın Türkiye'deki temsilcilerinden birisi olduğunu ortaya koyacağız" dedi. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi, Barış İçin Belediye Başkanları platformunun üyesi oldu

Kuşadası Belediyesi, Ömer Günel, Kuşadası, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi, 'Barış İçin Belediye Başkanları' platformunun üyesi oldu - Son Dakika


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