Kuşadası Belediyesi, Bosnalı dağcıları ağırladı - Son Dakika

Bosna Hersek Zenica Vedro Dağcılık Kulübü ile Ayyıldız Doğa Sporları Kulübü üyeleri Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'ı ziyaret etti.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Bosna Hersek Zenica Vedro Dağcılık Kulübü ile Aydın'da faaliyet gösteren Ayyıldız Doğa Sporları Kulübü üyelerini ağırladı. Ayyıldız Doğa Sporları Kulübü Genel Başkanı Adem Gümüşsu, Bosna Hersek Zenica Vedro Dağcılık Kulübü Başkanı Mirza Muriç, Kuşadası Şube Başkanı Sibel Balkır, Didim Kulüp Başkanı Murat Karaca ve Aydın Ayyıldız Doğa Sporları Kulübü'nden Hüseyin Çağlayan'ın yer aldığı ziyarette; Ayyıldız Doğa Sporları Kulübü Genel Başkanı Adem Gümüşsu, Zenica Vedro Dağcılık kulübü üyelerinin Kuşadası'nı çok sevdiğini belirterek "Bizleri ağırladığınız için Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e ve size çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ise Vedra Dağcılık Kulübünün ziyaretinden memnuniyeti dile getirerek; "Ziyaretiniz bizi çok mutlu etti. Kuşadası olarak her yıl Hırvatistan, Kosova ve Makedonya'dan gelen çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyoruz. Ülkeler arası kültür etkileşimi çok önemli. Umarım yakın zamanda Bosna Hersek Zenica ile kardeş şehir oluruz" diye konuştu. - AYDIN