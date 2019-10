Kuşadası Belediyesi can dostlarını yalnız bırakmadı

Kuşadası Belediyesi 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde can dostları yalnız bırakmadı. Kuşadası Belediyesi yetkilileri vatandaşlarla birlikte tüm günlerini Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki hayvanlarla geçirdi.



Kuşadası Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde vatandaşları Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki hayvanlarla buluşturdu. Etkinliğe katılan ilk ve ortaokul öğrencileri gün boyunca bakım ve rehabilitasyon merkezindeki hayvanlarla ilgilenerek keyifli vakit geçirdi.



Etkinlikte konuşan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, hayvan hakları savunuculuğunun tüm dünyada yaygınlaşması gerektiğini belirterek "Hayvanlarda en insanları kadar yaşamayı hakkediyor. Hayvanları korumazsak, dünyayı korumamış oluruz. Doğal dengeyi oluşturan en önemli unsurlar hayvanlardır. Dünya'da yaşamın devamını hayvanlar sağlayacaktır. Kuşadası Belediyesi olarak hayvan dostu çalışmalara ağırlık veriyoruz. Fayton faaliyetleri ilçemizde sona erdi. Fayton atlarını emekliye ayırdık. Haybulans faaliyete girdi ve kentimiz genelinde acil müdahale ihtiyaç duyan can dostlarımızın yardımına koşuyoruz. Bunların dışında can dostlarımızı öldükten sonrada yalnız bırakmamak için Can Dost Defin Yeri'ni açtık. Yaşamlarını yitiren can dostlarımızın Kuşadası'nda bir mezarlığı var" dedi.



Hayvanları Koruma Günü kapsamında 3 gün sürecek olan etkinliğe katılan 16 okul tarafından ilk gün içerisinde Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne 700 kilogram kedi ve köpek maması bağışlandı. - AYDIN