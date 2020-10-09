Kuşadası Belediyesi evde bakım birimi her gün 25 evi ziyaret ediyor - Son Dakika

Kuşadası Belediyesi evde bakım birimi her gün 25 evi ziyaret ediyor

09.10.2020 14:31

Kuşadası Belediyesi evde bakım birimi her gün 25 evi ziyaret ediyor Kuşadası Belediyesi tarafından yaşlı ve engelli vatandaşlara ihtiyaç duydukları bakımı ev ortamında sağlayabilmek amacıyla kurulan "Evde Bakım Birimi" büyük bir titizlikle hizmet vermeye devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi evde bakım birimi her gün 25 evi ziyaret ediyor

AYDIN - Kuşadası Belediyesi tarafından yaşlı ve engelli vatandaşlara ihtiyaç duydukları bakımı ev ortamında sağlayabilmek amacıyla kurulan "Evde Bakım Birimi" büyük bir titizlikle hizmet vermeye devam ediyor. Her gün yaklaşık 25 evi ziyaret eden Evde Bakım Birimi, ihtiyaç duyan vatandaşların kişisel bakımları ve ev temizliklerini yapıyor.

Kuşadası Belediyesi'nin yatağa bağımlı, yaşlı ve engelli olmaları nedeniyle ev işlerinde ve kişisel bakımlarını yapmakta güçlük çeken vatandaşlar için oluşturduğu Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Evde Bakım Birimi çalışmalarını sürdürüyor. 16 kişiden oluşan ekip periyodik aralıklarla toplam 141 haneye ziyarette bulunarak ev temizliklerini ve kişisel bakımlarını yapıyor. Her gün 25 evi ziyaret eden evde bakım birimi personeli, gördükleri tadilat ve tamirat işlerini Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerine bildiriyor. Yapılan başvuruların ardından sosyal incelemesi tamamlanan ve hizmetten yararlanmaları uygun görülen kişiler ise aldıkları hizmetten oldukça memnun.

Kuşadası'nda uzun yıllardır tek başına yaşayan Mehmet Durdu aldığı hizmetten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek "Ev işlerini yapmakta çok zorluk çekiyordum. Kuşadası Belediyesi'ne evde bakım hizmetinden yaralanmak üzere başvurdum. Evde Bakım Birimi'nden kardeşlerimiz haftada bir gün evimi ziyaret ederek temizliğimi yapıyorlar. Kuşadası Belediyesi'ne çok teşekkür ederim" dedi.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara hizmet götürmeye devam ettiklerini ifade ederek "İlçemizde yardıma ihtiyaç duyan her vatandaşın yanında olmaya çalışıyoruz. Eğitim desteği, yakacak yardımı, gıda paketi dağıtımı gibi işlerin yanı sıra yatağa bağımlı, yaşlı ve engelli olmaları nedeniyle ev işleriyle kişisel bakımlarını yapmakta zorluk çeken hemşehrilerimizi belirli aralıklarla ziyaret ederek ihtiyaçlarını gideriyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel'in talimatıyla yürüttüğümüz sosyal yardım çalışmaları aralıksız devam edecek. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek en önemli görevimiz" diye konuştu.

Evde bakım birimi nasıl çalışıyor ?

Kuşadası Belediyesi tarafından sunulan bu hizmetten faydalanabilmek için hasta veya hasta yakınlarının belediyeye müracaat etmeleri gerekiyor. Engelli ve 65 yaş üzerindeki vatandaşların 0 256 460 40 40 numaralı Güvercin Masa Birimi çağrı merkezi üzerinden alınan başvuruları veya resmi başvuru sonucu oluşan müracaatlar, uzman ekip tarafından inceleniyor. Durumu yasa ve yönetmeliklere uygun olan tüm vatandaşlar hizmetten yararlanabiliyor.

Kuşadası Belediyesi evde bakım birimi her gün 25 evi ziyaret ediyor
Kuşadası Belediyesi evde bakım birimi her gün 25 evi ziyaret ediyor
Kuşadası Belediyesi evde bakım birimi her gün 25 evi ziyaret ediyor
Kuşadası Belediyesi evde bakım birimi her gün 25 evi ziyaret ediyor

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuşadası Belediyesi evde bakım birimi her gün 25 evi ziyaret ediyor - Son Dakika

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