Son Dakika Haberleri: Kuşadası Belediyesi Güvercin Masa 24 saat hizmet vermeye başladı
Son Dakika Güncel Haber

Kuşadası Belediyesi Güvercin Masa 24 saat hizmet vermeye başladı

1 saat önce

Kuşadası Belediyesi bünyesinde, vatandaşların başvurularını, şikayetlerini ve taleplerini kayda alarak gerekli birimlerle koordinasyon kuran "Güvercin Masa" vardiyalı mesai ile 24 saat görev yapmaya başladı.

Kuşadası Belediyesi Güvercin Masa 24 saat hizmet vermeye başladı, System.String[]

Kuşadası Belediyesi bünyesinde, vatandaşların başvurularını, şikayetlerini ve taleplerini kayda alarak gerekli birimlerle koordinasyon kuran "Güvercin Masa" vardiyalı mesai ile 24 saat görev yapmaya başladı. Vatandaşların, ıslak imzalı dilekçe ile başvuruda bulunabildiği, 7/24 çağrı merkezinden kayıt oluşturabildiği, evlerinde, dükkanlarında ya da sokakta gezici ekiplere veya e-posta ve sosyal medya aracılığıyla taleplerini ilettiği birim olan Güvercin Masa sosyal belediyecilik alanında hizmet kalitesini artırıyor.


Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Güvercin Masa'nın koordinasyon birimi olarak belediye ile vatandaş arasındaki en önemli köprü olduğunun altını çizdi. Başkan Ömer Günel, "Güvercin Masa vatandaşlardan ( hangi kanaldan almış olursa olsun ) almış olduğu talepleri; belediyemizin ilgili müdürlüklerine ileten birim olarak görev yapıyor. Vatandaşlarımızdan gelen talebi oluşturur oluşturmaz ilgili müdürlüğe havalesini sağlayarak, 48 saat içerisinde başvurunun durumu ile ilgili telefon aracılığı ile vatandaşa bilgilendirme yapıyor. Güvercin Masa, sadece çağrı merkezi olarak değil aynı zamanda Gezici Ekip ve Koordinasyon merkezi olarak da kentimizin tamamında mobil ekiplerimiz ile vatandaşlarımızın taleplerini topluyor. Vatandaşların taleplerinin gerçekleşmesi durumunda tekrar telefon aracılığı ile geri dönüş sağlayıp bilgilendirme yapıyor.


Güvercin Masa'nın Kuşadası Belediyesi'nin twitter, instagram, facebook hesapları ile web sitesi üzerinden oluşturulan taleplerin takibini yaptığını da ifade eden Başkan Ömer Günel "Güvercin Masa bizim belediyecilik anlayışımızda çok önemli bir yere sahip. Vatandaşlarımız ile belediye arasında direkt iletişim merkezi olarak sosyal belediyecilik anlayışımızın olmazsa olmazı" dedi.


-Kuşadası Belediyesi Güvercin Masa


Güvercin Masa, Başvuru Masası, 7/24 Çağrı Merkezi, Gezici Ekip ve Koordinasyon Merkezi birimlerinden oluşur. Başvuru Masası, dilekçelerin kaydının yapıldığı başvuru kanalıdır.


7/24 Çağrı Merkezi, 0256 460 4 040 numaralı telefon aracılığı ile taleplerin 7/24 iletilebildiği birindir. Gezici Ekip ise mahallelerde, sokaklarda ve hanelerde talep alan birimdir. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi, Ömer Günel, Kuşadası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Annesinin mezarını ziyarete giden kadın, mezarlıkta cinsel ilişkiye giren çifti videoya kaydedip sosyal medyada paylaştı
Eski eşi tarafından yüzü şişeyle parçalanan kadın yardım istedi: Bu adam beni öldürecek Kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldıran Reynmen karakolluk oldu 2 İngiliz turist Beyoğlu'nda kaldıkları apart otelin odasında ölü bulundu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 17:29:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuşadası Belediyesi Güvercin Masa 24 saat hizmet vermeye başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]