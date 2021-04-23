Kuşadası Belediyesi Haybulans aracını ikiye yükseltti - Son Dakika

Kuşadası Belediyesi Haybulans aracını ikiye yükseltti

23.04.2021 13:12
Kuşadası Belediyesi Haybulans aracını ikiye yükseltti, System.String[]

Kuşadası Belediyesi, hasta ve yaralı sokak hayvanlarına ilk müdahalede bulunmak amacıyla Haybulans aracı sayısını ikiye yükseltti.

Kuşadası Belediyesi, hasta ve yaralı sokak hayvanlarına ilk müdahalede bulunmak amacıyla Haybulans aracı sayısını ikiye yükseltti. Güvercin Masaya yapılacak ihbarlar doğrultusunda 24 saat görev yapacak olan ikinci Haybulans sayesinde ekipler, daha çok sokak hayvanının imdadına yetişerek yaşam umutları olmaya devam edecek.

Sokak hayvanları ile ilgili yürüttüğü çalışmalarla tüm Türkiye'ye örnek olan Kuşadası Belediyesi, daha çok hasta ve yaralı hayvanın imdadına yetişmek amacıyla ikinci Haybulans aracını hizmete soktu. Kuşadası'nda 2019 yılının Mayıs ayında faaliyete başladıktan sonra Güvercin Masaya yapılan ihbarlar doğrultusunda bugüne kadar 12 bin 719 kedi ile 6 bin 591 köpeği sağlığına kavuşturan Haybulans aracı sayısının ikiye çıkartılması hayvan severler tarafından takdirle karşılandı.

Tam donanıma sahip

Kuşadası Belediyesi'nde görevli bir veteriner hekim ile uzman personelin görev yaptığı ikinci Haybulans aracında serum seti, oksijen tüpü ve ekipmanı ile ilkyardım malzemeleri bulunuyor. 7/24 esasına göre görev yapacak olan tam donanımlı araçta aynı zamanda kafes, köpek taşıma sedyesi, yakalama sopası, kedi filesi ve kedi kafesi de var. Haybulans aracılığıyla ilk müdahalede bulunulan hayvanlar ileri tıbbi müdahale gerektiren durumlarda ise Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile hizmet veren Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülüyor.

Daha hızlı yetişeceğiz

Haybulans aracı sayısının ikiye yükselmesiyle birlikte hasta ve yaralı olan sokak hayvanlarının imdadına daha hızlı yetişeceklerini belirten Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli Veteriner Hekim Sami Pat, "Haybulans aracı ile bugüne kadar binlerce sokak hayvanının hayatını kurtardık. Ancak son dönemde gelen ihbarlara yetişmekte biraz zorlanıyorduk. İkinci aracımızın da hizmete girmesiyle birlikte sokak hayvanlarımızın yaşam umudu katlanmış oldu" dedi.

Çok mutlu oldum

Kuşadası Belediyesi'ne hayvanların yaşam haklarına değer verdiği için teşekkür eden hayvan sever Duygu Kaya ise "Bugüne kadar yaralı ve hasta sokak hayvanları için Haybulansı ne zaman aradıysam vakit kaybetmeden geldi. Hayvan hakları alanında yaptığı çalışmalar ile Türkiye'ye örnek olan bir belediyemiz var. İkinci Haybulans aracı hizmete girdiği için çok mutlu oldum. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür ederim" diye konuştu. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi Haybulans aracını ikiye yükseltti
Kuşadası Belediyesi Haybulans aracını ikiye yükseltti
Kuşadası Belediyesi Haybulans aracını ikiye yükseltti
Kuşadası Belediyesi Haybulans aracını ikiye yükseltti
Kuşadası Belediyesi Haybulans aracını ikiye yükseltti
Kuşadası Belediyesi Haybulans aracını ikiye yükseltti

Kuşadası Belediyesi, Sokak Hayvanları, Kuşadası, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi Haybulans aracını ikiye yükseltti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Kısa çalışma süresi 1 Nisan'dan başlamak üzere 3 ay uzatıldı Son Dakika: Kısa çalışma süresi 1 Nisan'dan başlamak üzere 3 ay uzatıldı Emre Belözoğlu, saha kenarında Aykut Kocaman'la ne konuştuğunu anlattı Emre Belözoğlu, saha kenarında Aykut Kocaman'la ne konuştuğunu anlattı Camdaki Kız'daki bekaret sahnesinin ardından Hazal Kaya'nın yıllar önceki sözleri gündem oldu Camdaki Kız'daki bekaret sahnesinin ardından Hazal Kaya'nın yıllar önceki sözleri gündem oldu Videoları internete düştü! Kripto Tosuncuk, sosyal medya fenomeni ile gününü gün etmiş Videoları internete düştü! Kripto Tosuncuk, sosyal medya fenomeni ile gününü gün etmiş Apartmanı andıran Panama römorkörü İstanbul Boğazı'ndan geçti Apartmanı andıran Panama römorkörü İstanbul Boğazı'ndan geçti AK Partili isimden Mehmet Boynukalın'ın 23 Nisan paylaşımına tepki: Niye kapadınız hocam? AK Partili isimden Mehmet Boynukalın'ın 23 Nisan paylaşımına tepki: Niye kapadınız hocam? Kripto parada her şeyini kaybeden emlakçı intihar etti Kripto parada her şeyini kaybeden emlakçı intihar etti Demba Ba'nın Başakşehir'den ayrılışının perde arkasından oruç yasağı çıktı Demba Ba'nın Başakşehir'den ayrılışının perde arkasından oruç yasağı çıktı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
İmamoğlu, özensiz tören yapılmasına kızıp İl Milli Eğitim Müdürü'ne patladı: Zavallı, paran yoksa büyükşehirden iste İmamoğlu, özensiz tören yapılmasına kızıp İl Milli Eğitim Müdürü'ne patladı: Zavallı, paran yoksa büyükşehirden iste         
14:00
Oyuncu Ceyda Ateş'in 4 aylık bebeğini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Babasının kopyası Oyuncu Ceyda Ateş'in 4 aylık bebeğini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Babasının kopyası         
13:05
Thodex vurgunu sonrası CHP'den yeni talep: Meclis Araştırma Komisyonu kurulsun Thodex vurgunu sonrası CHP'den yeni talep: Meclis Araştırma Komisyonu kurulsun         
12:41
Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten! İadesi isteniyor Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten! İadesi isteniyor         
11:48
51 il daha büyükşehir oluyor! Yeni düzenlemeler gündemde 51 il daha büyükşehir oluyor! Yeni düzenlemeler gündemde         
11:20
21 bin liralık masraf yapıp muhtarlık seçimlerini kaybedince, kazdığı mezarların fiyatına zam yaptı 21 bin liralık masraf yapıp muhtarlık seçimlerini kaybedince, kazdığı mezarların fiyatına zam yaptı         
10:14
Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk         
09:56
Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi         
09:39
Taksicinin arkadaşı, kağıt gibi ezilen aracı görünce telefonu atıp ağlamaya başladı Taksicinin arkadaşı, kağıt gibi ezilen aracı görünce telefonu atıp ağlamaya başladı         
08:49
Esra Erol'da skandal olay! DNA testine göre 3 yaşındaki çocuğun babası Muzaffer değil Esra Erol'da skandal olay! DNA testine göre 3 yaşındaki çocuğun babası Muzaffer değil         
23:31
Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme: Pantsir tam isabetle vuruldu Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme: Pantsir tam isabetle vuruldu         
22:29
Azerbaycanlı eski milletvekili, sekreterinin kalçasına dokunurken kameraya yakalandı Azerbaycanlı eski milletvekili, sekreterinin kalçasına dokunurken kameraya yakalandı         
22:09
Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu 4 gün önceden gören biri var! Hem de yabancı Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu 4 gün önceden gören biri var! Hem de yabancı         
20:28
İş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını boğarak öldürüp intihar etti İş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını boğarak öldürüp intihar etti         
19:31
Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil         
16:58
Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı         
16:58
Usta Oyuncu Reha Özcan, Seksenler dizisine dahil oldu Usta Oyuncu Reha Özcan, Seksenler dizisine dahil oldu         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2021 14:38:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuşadası Belediyesi Haybulans aracını ikiye yükseltti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei