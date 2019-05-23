Son Dakika Haberleri: Kuşadası Belediyesi 'Haybulans' ekibi 7 gün 24 saat görevde

Kuşadası Belediyesi 'Haybulans' ekibi 7 gün 24 saat görevde

7 saat önce

Kuşadası Belediyesi tarafından geçtiğimiz haftalarda hizmete sokulan, yaralı havyanlara acil müdahalede bulunmak için tasarlanan, hayvan ambulansı "Haybulans" Kuşadalılardan yoğun ilgi görüyor.

Kuşadası Belediyesi 'Haybulans' ekibi 7 gün 24 saat görevde, System.String[]
Kuşadası Belediyesi tarafından geçtiğimiz haftalarda hizmete sokulan, yaralı havyanlara acil müdahalede bulunmak için tasarlanan, hayvan ambulansı "Haybulans" Kuşadalılardan yoğun ilgi görüyor.

Kuşadası Belediyesi'nde görevli veteriner hekimler 10 gün içerisinde, Haybulans ile 150 yaralı hayvana yerinde müdahale etti.

Kuşadası Belediyesi tarafından hizmete sokulan Haybulans 7 gün 24 saat yaralı hayvanların yardımına koşuyor. Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda Haybulans'la olay yerine hareket eden Kuşadası Belediyesi'nde görevli veteriner hekimler yaralı hayvanlara ilk müdahaleyi yerinde yapıyor. Ekipler durumunun ciddiyetine göre yaralı hayvanı Haybulans ile Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezin'e taşıyarak müdahalede bulunuyor.

Haybulans'ın hizmete sokulması ile beraber Kuşadası'nda yaralanma ve ya hastalıktan kaynaklanan hayvan ölümlerinin azaldığına dikkat çeken vatandaşlar, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti. Vatandaşlar Kuşadası Belediyesi'nin hayvan dostu politikalarından memnuniyetlerini dile getirdi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 10:15 Kaynak: İHA
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